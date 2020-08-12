Автомобиль, который смело можно носить на руках 

В 50-60 года прошлого столетия весьма популярным увлечением среди советских автолюбителей было создание трехколесных автомобилей.

Компановка трехколесных самодельных авто была одинакова: двигатель с воздушным охлаждением располагался впереди, как и два колеса, одно из которых — ведущее, а третье колесо сзади — управляемое. Кузов в таких машинах был открытым и рассчитан на двух седоков — водителя и пассажира. Некоторые «Самоделкины» устанавливали самодельный тент на откидном металлическом каркасе от дождя и ветра.

И если фронтально автомобиль выглядел вполне привычно, то с боков и тыла больше напоминал треугольную конструкцию, смахивающую на мотоколяску.

Car.ru

Строили энтузиасты такие недоавтомобили не от хорошей жизни. Они бы и рады были создать нормальный автомобиль, но где было найти на него необходимые запчасти? Проще было купить все недостающие детали на мотоцикл, которые и стоили значительно дешевле и были легче по весу.

Car.ru

Мотоколяска в итоге получалась настолько легкой, что ее можно было вручную вдвоем перенести с одного места на другое. Еще одним преимуществом, помимо легкого веса, было удачное расположение мотора, к которому было легко добраться в случае починки. Двигатель был словно на ладони. Из-за отсутствия дверей кузов автомобиля больше напоминал лодку.