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Mitsubishi с осени перестанет поставлять в ЕС кроссоверы 

Мир24 3 часа назад
Mitsubishi с осени перестанет поставлять в ЕС кроссоверы
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Mitsubishi прекращает поставки в Европу кроссоверов Outlander, ASX и Eclipse Cross. С сентября 2020 года, согласно новой концепции автоальянса Renault-Nissan-Mitsubishi, последней отведена зона ответственности — страны АСЕАН и Океании.
Компания сообщила европейским дилерам о прекращении поставок моделей, на которых держались продажи многих автоцентров. До конца 2021 Mitsubishi сохранит поставки в Европу пикапа L200 и хэтчбека Mirage (Space Star).
По данным портала Automotive News, европейские дилеры в гневе и непонимании такого решения автопроизводителя. По их мнению, резкий уход с рынка, которому оставят пару устаревающих моделей, абсурден. К тому же допродавать оставшиеся машины в таких условиях будет непросто. Понадобится существенная скидка в 20-25%.
«Без внедорожников нет никакого бизнеса. Дилеры не могут выжить на маленьком автомобиле и L200», — цитирует портал свой источник.
Три внедорожника, которые Mitsubishi прекратит поставлять с сентября, составили 64 процента от 53 242 продаж легковых автомобилей Mitsubishi за первые шесть месяцев этого года, свидетельствуют данные JATO Dynamics.
В мае Mitsubishi заявила, что рост в таких регионах, как Европа, требует больших расходов и ведет к потерям. Чтобы оптимизировать расходы, компания уйдет из Европы, чтобы сконцентрироваться на прибыльных продажах в Юго-Восточной Азии.
Ранее стало известно, что корейские кроссоверы стали самым популярными в ценовой категории до 3 млн рублей. Также в рейтинге фигурируют японские и немецкие кроссоверы.
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Бортжурнал , Mitsubishi , ЕС
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