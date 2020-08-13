Mitsubishi с осени перестанет поставлять в ЕС кроссоверы 

Mitsubishi прекращает поставки в Европу кроссоверов Outlander, ASX и Eclipse Cross. С сентября 2020 года, согласно новой концепции автоальянса Renault-Nissan-Mitsubishi, последней отведена зона ответственности — страны АСЕАН и Океании.

Компания сообщила европейским дилерам о прекращении поставок моделей, на которых держались продажи многих автоцентров. До конца 2021 Mitsubishi сохранит поставки в Европу пикапа L200 и хэтчбека Mirage (Space Star).

По данным портала Automotive News, европейские дилеры в гневе и непонимании такого решения автопроизводителя. По их мнению, резкий уход с рынка, которому оставят пару устаревающих моделей, абсурден. К тому же допродавать оставшиеся машины в таких условиях будет непросто. Понадобится существенная скидка в 20-25%.

«Без внедорожников нет никакого бизнеса. Дилеры не могут выжить на маленьком автомобиле и L200», — цитирует портал свой источник.

Три внедорожника, которые Mitsubishi прекратит поставлять с сентября, составили 64 процента от 53 242 продаж легковых автомобилей Mitsubishi за первые шесть месяцев этого года, свидетельствуют данные JATO Dynamics.

В мае Mitsubishi заявила, что рост в таких регионах, как Европа, требует больших расходов и ведет к потерям. Чтобы оптимизировать расходы, компания уйдет из Европы, чтобы сконцентрироваться на прибыльных продажах в Юго-Восточной Азии.

Ранее стало известно, что корейские кроссоверы стали самым популярными в ценовой категории до 3 млн рублей. Также в рейтинге фигурируют японские и немецкие кроссоверы.