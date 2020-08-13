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BMW подтвердила появление универсала M3 Touring: первое изображение 

Motor.ru 2 часа назад
BMW M3 Touring: первое изображение
Фото: Instagram.com/bmwm
Компания BMW официально подтвердила, что проекту M3 Touring дан зелёный свет. Первые прототипы «заряженного» универсала могут выехать на тесты на Нюрбургринге уже в ближайшее время, однако ожидать появления новинки в обозримом будущем не стоит — разработка находится на начальной стадии.
Подтверждение того, что M3 Touring находится в работе, последовало буквально через несколько часов после аналогичных сообщений инсайдеров. В официальном заявлении BMW говорится, что «надежды всех тех, кто хочет довести до предела характерное для М сочетание спортивных характеристик и повседневной практичности, наконец оправдаются».
В компании не только опубликовали первый тизер новинки, но и раскрыли некоторые подробности. Баварцы пообещали оснастить M3 Touring шестицилиндровым мотором семейства M TwinPower Turbo. Скорее всего, речь идёт о трёхлитровом двигателе от M3 и M4. Пару ему может составить восьмидиапазонный «автомат» и шестиступенчатая механическая коробка передач, а привод, скорее всего, будет как задний, так и полный.
Испытания прототипа M3 Touring начнутся на Нюрбургринге в ближайшее время, так что, вероятно, уже скоро появятся шпионские фотографии будущего суперуниверсала. А серийную версию придётся подождать — премьера может состояться только через два года.
Новая M3 Touring будет первой серийной «эм-третьей» в кузове универсал, а на фотографии — прототип M3 Touring Concept (E46) 2000 года. Его построили, чтобы понять, возможно ли превратить пятидверку в полноценную M3 без серьезных переделок — в частности, подружить расширенные арки с задними дверями. Дальше сборки штучного экземпляра дело, впрочем, не пошло.
Скрасить ожидания поможет универсал Alpina B3 Touring, дебютировавший осенью 2019 года. Он построен на базе BMW M340i и оснащён трёхлитровым двигателем N54 с двумя раздельными нагнетателями, который развивает 462 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
Коробка передач — восьмидиапазонный «автомат», привод — полный, с усиленной муфтой подключения передней оси и блокировкой заднего дифференциала. В списке оборудования указаны адаптивные амортизаторы, пружины Eibach, утолщенные стабилизаторы и новая выпускная система.
Alpina B3 Touring разгоняется с места до «сотни» за 4,4 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.
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Бортжурнал , BMW , Alpina B3 , Alpina
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