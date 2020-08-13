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В России сертифицирован первый кроссовер Genesis 

Wroom.ru 3 часа назад
В России сертифицирован первый кроссовер Genesis
Фото: Wroom.ru
Первый кроссовер Genesis появится в России до конца года — соответствующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) опубликовано в базе данных Росстандарта.
Genesis GV80 стал четвёртой моделью люксовой марки, созданной компанией Hyundai несколько лет назад. Большой кроссовер длиной 4,95 метра не спутать с другими моделями: узкие двойные полоски светотехники, массивная решётка радиатора в сеточку, характерная форма боковых окон делают машину узнаваемой.
Wroom.ru
Интерьер тоже получился оригинальным: руль необычного дизайна, широкий центральный тоннель с шайбой автоматической трансмиссии, вытянутый дисплей мультимедийной системы. В салоне может быть пять или семь мест.
Моторную гамму составят бензиновые двигатели 2.5 и 3.5, развивающие 249 и 379 л. с. соответственно. Также модель будет доступна с 3,0-литровым дизелем мощностью 249 сил. Трансмиссия — восьмиступенчатая автоматическая коробка, привод — полный.
Сборка машин будет организована на калининградском заводе "Автотор". Основными конкурентами новинки станут BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7.
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Бортжурнал , Hyundai , Audi , Audi Q7 , BMW , BMW X5 , Mercedes-Benz
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