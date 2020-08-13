Mercedes заинтриговал изображениями салона нового S-класса

Немецкий автоконцерн Mercedes опубликовал изображения салона нового автомобиля S-класса W223. Интерьер модели получит "умную" светодиодную ленту и приборную панель в стиле хайтек.

Неоновая подсветка будет расположена почти по всему салону: с ее помощью можно анимировать работу систем (удержание в полосе, активация аварийного торможения и другие функции), голосового помощника и климат-контроль. Приборная панель и мультимедийная система будут отделены друг от друга, а блок воздуховодов обретет новый стильный дизайн.

ФБА "Экономика сегодня"

Автомобиль оснастят системой Energizing Comfort Control нового поколения, которая объединит климат-контроль, обогрев сидений, подлокотника и руля, вентиляцию, медиасистему, массаж и ароматизаторы. При этом нужную команду можно отдать голосом, в частности сообщить "умной" машине о своем настроении. Она способна подобрать функции для расслабления водителя или, наоборот, взбодрить его после бессонной ночи.