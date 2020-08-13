Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опубликованы интригующие изображения салона нового Mercedes S-класса 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Mercedes заинтриговал изображениями салона нового S-класса
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Немецкий автоконцерн Mercedes опубликовал изображения салона нового автомобиля S-класса W223. Интерьер модели получит "умную" светодиодную ленту и приборную панель в стиле хайтек.
Неоновая подсветка будет расположена почти по всему салону: с ее помощью можно анимировать работу систем (удержание в полосе, активация аварийного торможения и другие функции), голосового помощника и климат-контроль. Приборная панель и мультимедийная система будут отделены друг от друга, а блок воздуховодов обретет новый стильный дизайн.
ФБА "Экономика сегодня"
Автомобиль оснастят системой Energizing Comfort Control нового поколения, которая объединит климат-контроль, обогрев сидений, подлокотника и руля, вентиляцию, медиасистему, массаж и ароматизаторы. При этом нужную команду можно отдать голосом, в частности сообщить "умной" машине о своем настроении. Она способна подобрать функции для расслабления водителя или, наоборот, взбодрить его после бессонной ночи.
Видео дня. Льготы на парковку каршеринга могут отменить
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Известно, когда новый Lifan Solano II приедет в Россию Известно, когда новый Lifan Solano II приедет в Россию Четыре человека пострадали в ДТП в Пензенской области Четыре человека пострадали в ДТП в Пензенской области Datsun начал серийную сборку флагманского кроссовера Cross Datsun начал серийную сборку флагманского кроссовера Cross
Комментарии
Бортжурнал , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый штраф для водителей
В России появился новый штраф для водителей
Кто «ворует» мощность у двигателя
Кто «ворует» мощность у двигателя
Чем опасна тряпка из микрофибры?
Чем опасна тряпка из микрофибры?
Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме
Чем опасна для авто езда в ЭКО-режиме
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение