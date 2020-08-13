Внедорожник Mercedes-AMG GLS назван самым экологически бессмысленным.

Представители немецкой организации, которые занимаются вопросами экологии, опросили более 18 тысяч человек с целью узнать мнение людей о том, какой автомобиль они считают самым бессмысленным с точки зрения влияния на экологию.

Интересно, что респонденты могли выбрать всего из пяти автомобилей, среди которых были и другие немецкие авто, например, Volkswagen Amarok или Audi Q7. Но участники опроса остановились именно на Mercedes-AMG GLS.

Аналитики считают, что треть голосов за этот автомобиль обоснована тем, что его вес — более 2,5 тонны, а мощность установленного под капотом четырехлитрового двигателя достигает отметки в 612 лошадиных сил.

Экологи очень негативно относятся к подобным цифрам, так как они красноречиво говорят о слишком больших выбросах. Некоторые респонденты даже высказали мнение, что Mercedes-AMG GLS нужно снять с продажи, как и все автомобили подобного типа, ведь они очень негативно влияют на экологию.