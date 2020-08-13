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Mercedes-AMG GLS — самый экологически бессмысленный автомобиль 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Mercedes-AMG GLS — самый экологически бессмысленный автомобиль
Фото: Car.ru
Внедорожник Mercedes-AMG GLS назван самым экологически бессмысленным.
Представители немецкой организации, которые занимаются вопросами экологии, опросили более 18 тысяч человек с целью узнать мнение людей о том, какой автомобиль они считают самым бессмысленным с точки зрения влияния на экологию.
Интересно, что респонденты могли выбрать всего из пяти автомобилей, среди которых были и другие немецкие авто, например, Volkswagen Amarok или Audi Q7. Но участники опроса остановились именно на Mercedes-AMG GLS.
Аналитики считают, что треть голосов за этот автомобиль обоснована тем, что его вес — более 2,5 тонны, а мощность установленного под капотом четырехлитрового двигателя достигает отметки в 612 лошадиных сил.
Экологи очень негативно относятся к подобным цифрам, так как они красноречиво говорят о слишком больших выбросах. Некоторые респонденты даже высказали мнение, что Mercedes-AMG GLS нужно снять с продажи, как и все автомобили подобного типа, ведь они очень негативно влияют на экологию.
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Бортжурнал , Audi , Volkswagen , Audi Q7 , Volkswagen Amarok
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