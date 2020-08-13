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Обновленная Porsche Panamera установила свой новый рекорд на Нюрбургринге 

TopGearRussia.ru 4 часа назад
Новый рекорд обновленной Porsche Panamera на Нюрбургринге
Фото: TopGearRussia.ru
Porsche готовится к обновлению Panamera в середине жизненного цикла, чтобы автомобиль продолжал оставаться свежим и конкурентоспособным, поскольку основное сражение он ведет с Mercedes-AMG GT 63. Из Цуффенхаузена начинают тизерную кампанию, анонсировав горячую версию быстрого седана, установив весьма специфический рекорд Нюрбургринга 24 июля. Цитата из пресс-релиза: "это самый быстрый четырехдверный седан Porsche в сегменте представительских автомобилей".
Версия, установившая рекорд, появилась давно — первые сообщения о так называемой версии "Lion" появились еще в 2019 году. Заявленное время 7 минут 10 секунд оказалось слишком оптимистичным, потому что подтвержденное независимым экспертом время составило 7 минут 29,81 секунды. Но в Porsche говорят, что этого достаточно, чтобы установить новый рекорд для серийного автомобиля в категории "автомобили представительского класса".
Это, конечно, не самый быстрый четырехдверный седан на знаменитом треке: AMG GT 63 S проезжает его за 7 минут 25,41 секунды. Jaguar XE SV Project 8 пересек финишную черту за 7 минут 18,36 секунд, но некоторые могут сказать, что это не совсем корректно, потому что у него всего два места. Также стоит упомянуть переднеприводный Lynk Co 03 Cyan, время которого составило 7 минут 20,1 секунды, хотя это был лишь концепт.
Возвращаясь к Panamera — она сократила время круга Panamera Turbo 2016 года примерно на 13 секунд. Тест-пилот Ларс Керн был за рулем в обоих случаях, с той разницей, что нынешнее время было установлено на полной конфигурации протяженностью 20,83 км. Четыре года назад трасса была немного короче — 20,6 км.
Официальная презентация автомобиля должна состояться в конце месяца, когда мы узнаем, будет ли это обновленная Panamera Turbo, или новый член модельной линейки.
Важный постскриптум: Panamera технически является хэтчбеком или лифтбеком, но подавляющее большинство людей, включая и саму Porsche, называют ее седаном. И про рекорд — это не тотальный рекорд круга Нюрбургринга. Это рекорд среди седанов Porsche. Ну это на всякий случай.
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Комментарии
Бортжурнал , Porsche , Jaguar , Jaguar XE , Porsche Panamera
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