Новый рекорд обновленной Porsche Panamera на Нюрбургринге

Porsche готовится к обновлению Panamera в середине жизненного цикла, чтобы автомобиль продолжал оставаться свежим и конкурентоспособным, поскольку основное сражение он ведет с Mercedes-AMG GT 63. Из Цуффенхаузена начинают тизерную кампанию, анонсировав горячую версию быстрого седана, установив весьма специфический рекорд Нюрбургринга 24 июля. Цитата из пресс-релиза: "это самый быстрый четырехдверный седан Porsche в сегменте представительских автомобилей".

Версия, установившая рекорд, появилась давно — первые сообщения о так называемой версии "Lion" появились еще в 2019 году. Заявленное время 7 минут 10 секунд оказалось слишком оптимистичным, потому что подтвержденное независимым экспертом время составило 7 минут 29,81 секунды. Но в Porsche говорят, что этого достаточно, чтобы установить новый рекорд для серийного автомобиля в категории "автомобили представительского класса".

Это, конечно, не самый быстрый четырехдверный седан на знаменитом треке: AMG GT 63 S проезжает его за 7 минут 25,41 секунды. Jaguar XE SV Project 8 пересек финишную черту за 7 минут 18,36 секунд, но некоторые могут сказать, что это не совсем корректно, потому что у него всего два места. Также стоит упомянуть переднеприводный Lynk Co 03 Cyan, время которого составило 7 минут 20,1 секунды, хотя это был лишь концепт.

Возвращаясь к Panamera — она сократила время круга Panamera Turbo 2016 года примерно на 13 секунд. Тест-пилот Ларс Керн был за рулем в обоих случаях, с той разницей, что нынешнее время было установлено на полной конфигурации протяженностью 20,83 км. Четыре года назад трасса была немного короче — 20,6 км.

Официальная презентация автомобиля должна состояться в конце месяца, когда мы узнаем, будет ли это обновленная Panamera Turbo, или новый член модельной линейки.

Важный постскриптум: Panamera технически является хэтчбеком или лифтбеком, но подавляющее большинство людей, включая и саму Porsche, называют ее седаном. И про рекорд — это не тотальный рекорд круга Нюрбургринга. Это рекорд среди седанов Porsche. Ну это на всякий случай.