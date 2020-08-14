Представлен премиум-кроссовер с твердотельной батареей 

Американская фирма Mullen Technologies, штаб-квартира которой расположена в городе Брея, штат Калифорния, объявила о готовности запустить в серию электрический кроссовер премиум-класса с твердотельной батареей. Новинка получит название MX-05 и выйдет на рынок в 2022 году.

Пока же Mullen Technologies похвастаться нечем. Суперкар Dragonfly K50 (это омологированная для Штатов двухдверка Qiantu K50), который планировали собирать из машинокомплектов, поставляемых китайской Qiantu Motor, до сих пор не поступил в продажу. Возможно, от него вообще придется отказаться, ведь по меркам современных электромобилей он порядком устарел: пробег на одной зарядке — всего 380 километров по циклу NEDC, а мощность силовой установки — 435 лошадиных сил.

Новая стратегия Mullen предусматривает запуск нескольких электрических кроссоверов — и на роль первенца назначен MX-05. Вседорожник будут собирать на некоем уже существующем заводе, который Mullen Technologies собирается купить за 135 миллионов долларов, с использованием «зарекомендовавшей себя платформы», что позволит сократить время разработки моделей с четырех лет до двух. Особенностью MX-05 станет твердотельный аккумулятор на 150 киловатт-часов. Технология разработана китайской Linghang BOAO, и у Mullen есть эксклюзивные права на её использование в Соединенных Штатах.

Независимые тесты фирмы EV Grid показали, что емкость этого аккумулятора за 10 тысяч циклов перезарядки снижается всего на два процента. У него широкий диапазон рабочих температур (от -40 до +60 градусов Цельсия) и высокая скорость перезарядки: полностью разряженную батарею можно наполнить за 35 минут.

Теоретически, она обеспечит пробег до 885 километров при езде с постоянной скоростью 120 километров в час и до 1030 при движении на 88 километров в час без существенного перепада высот.

Твердотельный аккумулятор не нуждается в дополнительном охлаждении и легче обычного литий-ионного. Кроме того, эта технология безопасна, что станет одним из главных преимуществ MX-05.

Рыночной дебют кроссовера запланирован на 2022 году. Цена должна оказаться «конкурентной».