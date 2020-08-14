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Mazda представила «карбоновые» версии нескольких моделей 

Motor.ru и ещё 3 2 часа назад
Mazda представила «карбоновые» версии нескольких моделей
Фото: Motor.ru
Компания Mazda представила особые издания CX-5, CX-9 и Mazda6. Они объединены под общим названием Carbon Edition и будут доступны только на североамериканском рынке.
Модели серии Carbon Edition отличают кузов цвета Polymetal Gray, обитый красной кожей салон и черный декор внутри и снаружи. Отдельное внимание в анонсе компания уделила черненым алюминиевым колёсам, глянцево-черным корпусам зеркал, ячеистому узору в интерьере и красной прострочке сидений. Помимо стилистических изменений, «карбоновым» машинам положен расширенный набор стандартного оборудования.
В списке есть мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Bose, подогрев передних сидений. «В базу» Carbon Edition также включен широкий список активных систем безопасности i-Activsense. Среди них — мониторинг слепых зон и поперечного трафика сзади, радарный круиз-контроль с функцией полной остановки и система автоторможения. Цен пока нет — их обещают назвать ближе к началу продаж.
Ранее появились слухи, что после смены поколений кроссовер Mazda CX-5 может получить новое название. Предположительно модель переименуют в CX-50. Вседорожник будет построен на заднеприводной платформе Mazda6, а в гамму двигателей войдут трёхлитровый бензиновый агрегат и дизель объёмом 3,3 литра.
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Бортжурнал , Mazda , Mazda CX-5 , Apple
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