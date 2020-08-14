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Самые частые ошибки покупателей б/у авто 

Car-Mania 7 часов назад
Самые частые ошибки покупателей б/у авто
Фото: facebook.com
Когда возникает желание или потребность приобретения транспортного средства, не всегда есть возможность стать владельцем новой модели. В таком случае можно купить подержанный автомобиль, ведь его стоимость будет значительно меньше. Хотя тогда будущий хозяин рискует нажить множество неприятностей.
В идеале будет обратиться за помощью к автоэксперту, который точно знает как и что проверить, на что обратить внимание и где ожидать подвох. Но если вы все же хотите решить вопрос самостоятельно, чтобы не допустить ошибок во время сделки, необходимо обратить внимание на опыт других людей и придерживаться простых, но очень важных правил.

Цели приобретения машины

Многие не учитывают, что понравившееся авто не подходит под образ жизни потенциального владельца. Его требуется подбирать исходя из количества человек в семье, а также преобладающих погодных условий. Нелишне задуматься о качестве дорог, по которым предстоит ездить. Если пользователь любит отдых и путешествия, то не стоит выбирать компактную машину, логичнее взять внедорожник с вместительным багажником.

Частые финансовые расходы

Главное, рассчитать не только стоимость самого автомобиля, но и те затраты, которые ждут водителя в будущем. Ведь немало денег уходит на страховку, топливо, ремонт, смену запчастей и прочее. Прежде, чем сделать важный выбор, автолюбитель должен понять, сможет ли он себе позволить такую покупку.

Проверка документов при покупке

Все бумаги, касающиеся машины, не должны вызывать ни малейшего подозрения. Хозяином и продавцом может быть только один человек, что указано в документах. Если у владельца нет возможности присутствовать на сделке, то у продающего лица должна быть доверенность. В противном случае лучше не рисковать, дабы не стать жертвой мошенников.

Сверка VIN-номера

Это индивидуальный номер, который дается производителем перед выпуском авто. VIN номер должен совпадать в документах и в самой машине (штамп может находиться в разных местах, в зависимости от марки и модели авто). Если он отличается, то у владельца могут возникнуть большие проблемы с правоохранительными органами. В лучшем случае, потребуется заплатить штраф, в худшем — человеку грозит до двух лет лишения свободы. Так что, проверка VIN номера это очень важный пункт вашего чек-листа.
Car-Mania

История транспортного средства

Во время сделки редко кто из продавцов рассказывает обо всех нюансах своего «железного коня». Поэтому прислушиваясь к характеристикам от прежнего водителя, стоит узнать достоверную историю автомобиля. Для этого следует внимательно к нему присмотреться и обратить внимание на детали, явно бросающиеся в глаза. Осматривать потенциальную покупку рекомендуется днем, при хорошем освещении. Также можно проверить, не стоял ли данный агрегат на учете в полиции.

Обязательный тест-драйв

К сожалению, не все покупатели самостоятельно испытывают машину перед тем, как отдать за нее деньги. Необходимо лично удостовериться, что авто хорошо заводится, плавно трогается с места, не дергается при поездке, внутри ничего не стучит и т.д. Все это очень важно, ведь после заключения договора сложно что-то доказать.
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Бортжурнал , МВД
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