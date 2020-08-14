Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлены европейские цены на электрический Citroen e-Jumpy 

Car.ru 3 часа назад
Объявлены европейские цены на электрический Citroen e-Jumpy
Фото: Car.ru
Представители компании Citroen объявили о ценах на европейскую версию e-Jumpy.
Прием заказов на электрокар французского бренда уже начался на домашнем рынке бренда, благодаря чему стали известны цены на транспортное средство.
Так, чтобы получить минимальную комплектацию транспортного средства, придется заплатить 34,7 тысячи евро, в рублях это почти 3 миллиона рублей. Интересно, что дизельный аналог обходится автолюбителям всего в 23,8 тысяч евро или почти 2 миллиона рублей.
Технически Citroen e-Jumpy практически во всем повторяет автомобиль Vivaro-e. Так, под капотом авто оказался электрический силовой агрегат на 100 кВт. С помощью этого двигателя можно разогнаться до 130 км/ч.
Батарея же в минимальной версии имеет объем 50 кВт*ч. Этого достаточно, чтобы проехать 230 километров. В более дорогих комплектациях устанавливается аккумулятор на 74 кВт*ч или 330 километров.
Первые поставки фургонов начнутся не раньше октября 2020 года.
Видео дня. Беспилотный КамАЗ проехал 3 000 километров в Татарстане
Car.ru: последние новости
Mullen разработал высокоэффективную аккумуляторную батарею Mullen разработал высокоэффективную аккумуляторную батарею Mercedes-AMG GLS — самый экологически бессмысленный автомобиль Mercedes-AMG GLS — самый экологически бессмысленный автомобиль Ford GT дебютирует 16 августа Ford GT дебютирует 16 августа
Комментарии
Бортжурнал , Citroen
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российских водителей ждет новое правило
Российских водителей ждет новое правило
Новый запрет ГИБДД коснется всех автомобилистов
Новый запрет ГИБДД коснется всех автомобилистов
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
«LADA Vesta будто подменили за 4 года»
Самые надежные автомобили российского рынка
Самые надежные автомобили российского рынка
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Автомобиль въехал в толпу и попал на видео
ДТП
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение