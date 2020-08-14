Объявлены европейские цены на электрический Citroen e-Jumpy 

Представители компании Citroen объявили о ценах на европейскую версию e-Jumpy.

Прием заказов на электрокар французского бренда уже начался на домашнем рынке бренда, благодаря чему стали известны цены на транспортное средство.

Так, чтобы получить минимальную комплектацию транспортного средства, придется заплатить 34,7 тысячи евро, в рублях это почти 3 миллиона рублей. Интересно, что дизельный аналог обходится автолюбителям всего в 23,8 тысяч евро или почти 2 миллиона рублей.

Технически Citroen e-Jumpy практически во всем повторяет автомобиль Vivaro-e. Так, под капотом авто оказался электрический силовой агрегат на 100 кВт. С помощью этого двигателя можно разогнаться до 130 км/ч.

Батарея же в минимальной версии имеет объем 50 кВт*ч. Этого достаточно, чтобы проехать 230 километров. В более дорогих комплектациях устанавливается аккумулятор на 74 кВт*ч или 330 километров.

Первые поставки фургонов начнутся не раньше октября 2020 года.