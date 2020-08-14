Lexus придумал название для нового электрокара 

Компания Lexus зарегистрировала в США, Европе и Австралии торговую марку RZ 450e. Литера е на конце может означать появление в линейке японской марки второго серийного электрокара после UX 300e, представленного в ноябре прошлого года.

Еще одну подсказку о будущей модели дает буква R: в модельном ряде Lexus она содержится в названиях кроссовера RX и купе RC. Возможно, новинка будет представлять собой купеобразный электрокроссовер, базой для которого станет концепт Lexus LF-30.

Беспилотный Lexus LF-30 был представлен на автосалоне в Токио в октябре минувшего года. Электрический шоу-кар получил кузов длиной более пяти метров, необычный экстерьер с гигантскими воздухозаборниками и двери типа «крылья чайки», открывающиеся вверх. В салоне концепта установили несколько дисплеев, панорамную крышу, которая также служит сенсорным экраном, и складной руль — для удобства его можно убирать при включенном автопилоте.

Lexus LF-30

В движение Lexus LF-30 приводит 544-сильная силовая установка с четырьмя мотор-колесами, питающаяся от батареи емкостью 110 киловатт-часов. В зависимости от настроек привод может быть полным, передним или задним. На разгон с места до первой «сотни» LF-30 требуется 3,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 километров в час. Заявленный запас хода без подзарядки — 500 километров.

Другой информации об электрической новинке Lexus пока нет. Ранее сообщалось, что к 2025 году Toyota и Lexus планируют выпустить в общей сложности 10 принципиально новых моделей с электрическими силовыми установками.

Первый серийный электрокар японской марки UX 300e оснащается 204-сильным мотором, установленным на передней оси. Аккумулятор на 54,3 киловатт-часа обеспечивает хода кроссоверу 400 километров пути на одной зарядке. Уже известна стоимость автомобиля: в Великобритании она стартует с отметки 43 900 фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей по текущему курсу).