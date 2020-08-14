Как шумовая разметка может испортить тормозную систему 

Разметка на дороге выполняет важную функцию — дает понять водителям, в каких случаях можно или нельзя совершать маневры. Это облегчает работу сотрудников ГИБДД . Каждый год в правилах появляется что-то новое, и водители должны привыкать к обновленным видам разметки. Как пример — совсем недавно введенная "вафельная" разметка — многие водители так и не поняли, для чего она необходима.

Совсем недавно на дорогах стала появляться шумовая разметка. Несмотря на то, что делать ее начали не так давно, она введена на уровне правил уже с 2012 года. С виду полоса выглядит как обычно — белая прямая. Но если наехать на нее, можно услышать очень страшные звуки, а по кузову начинает бить вибрация. Очень часто перед воротами или пешеходными переходами нанесена поперечная полоса, которая похожа на «лежачего полицейского». Когда на нее попадает хотя бы одно колесо, возникает сильный шум, а колеса подпрыгивают и бьют об асфальт. Данное обозначение является предупреждением для водителя, что он приближается к опасному участку дороги, где нужно быть внимательным. Но практика показала, что подобная разметка может принести немало проблем.

Вибрация и прыжки. Шумовая разметка помогает снижать количество аварий на дорогах. Например, в Японии этот показатель удалось сократить на 55%. Поперечные полосы представлены в виде блоков из нескольких элементов, ширина которых около 15 см. Они изготовлены из термопластика, который наносят на дорожное покрытие. После полного высыхания он может продержаться целый год. Поперечная линия выступает над асфальтом на 2-3 см. Как правило, в России их устанавливают в следующих местах:

нерегулируемый пешеходный переход;

на территории, где чаще всего происходят аварии;

возле ж/д переезда;

на отрезках с плохой видимостью.

Продольные полосы состоят из нескольких сегментов заливки, а выглядят как крупные зерна. Колесо может подскакивать на них, из-за чего появляется сильная вибрация и неприятный звук — это действует на сознание водителя, который тут же возвращается в свою полосу. Такая разметка встречается и на участках, где запрещен обгон.

Недостатки. Несмотря на пользу шумовых линий, они могут сильно навредить тормозной системе автомобиля. Когда машина наезжает на разметку, в кузове появляется вибрация, которая приводит к подскакиванию колес. В это время они теряют сцепление с дорогой, а тормозные колодки блокируют колеса. Когда протектор соприкасается с дорожным покрытием, появляется неприятный визг, водитель автоматически отпускает педаль, а тормозной путь при этом увеличивается.

Специалисты проводили эксперименты — замеряли тормозной путь с разметкой и без нее. Участие принимали как старые автомобили, так и новые, с системами ABS. Торможение осуществляли на скорости 60 км/ч до полной остановки. Итоги показали, что все автомобили увеличили тормозной путь на данной разметке на 5 метров. Именно поэтому рекомендуется нажимать на педаль тормоза заблаговременно.

Итог. Шумовая разметка помогает снизить количество аварий на дорогах. Но есть и обратная сторона медали — она портит тормозную систему. При наезде на неё, тормозной путь может увеличиться на 4-5 метров. Поэтому необходимо соблюдать дистанцию с другими машинами не менее 30 метров.