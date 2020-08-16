Джипы, которые производили во время Второй мировой войны 

Еще в начале 20 века многие компании хотели создавать мощную технику с колесной базой 4х4. Полагали, что такие машины смогут проходить на любой местности в любую погоду. Однако, перед инженерами вставала серьезная проблема — сложность передачи крутящего момента на ведущие колеса. Поэтому в то время это не представлялось возможным.

Только перед Второй мировой войной конструкторы снова попытались внедрить свои проекты в жизнь. У многих задуманные планы осуществились, при этом производством занимались не в одной стране.

Германия. Когда был заключен Версальский мир, в стране было запрещено производить тяжелую технику, но власти все равно не могли смириться с этим. Поэтому уже в 30-е годы стали разрабатываться внедорожники Horch-8. Они предназначались для офицеров. В низ устанавливали 8-цилиндровый мотор на 100 л.с. В середине 30-х удалось произвести первую легковушку с полным приводом Когда был заключен Версальский мир, в стране было запрещено производить тяжелую технику, но власти все равно не могли смириться с этим. Поэтому уже в 30-е годы стали разрабатываться внедорожники Horch-8. Они предназначались для офицеров. В низ устанавливали 8-цилиндровый мотор на 100 л.с. В середине 30-х удалось произвести первую легковушку с полным приводом Mercedes-Benz 170 VG и 170 VL. Они отличались трансмиссией и колесной базой. Всего было произведено 104 единицы.

Спустя год конструкторы построили еще одну модель Mercedes-Benz G5, он был оснащен двигателем на 45 л.с., который работал в паре с коробкой передач на 5 ступеней. До 1941 года удалось создать 378 экземпляров, которые эксплуатировались при штате Вермахта.

Самым оригинальным вездеходом можно считать Tempo G1200, его производила небольшая фирма. Кузов у машины был открытый, а под капотом стояли сразу два 2-цилиндровых двигателя, мощность каждого составляла 19 л.с. Автомобиль мог разгоняться до 70 км/ч, но хорошей проходимостью не славился. В 1934 году в Германии разработали проект первого стандартизированного семейства легковушек с полным приводом. Они имели одну и ту же конструкцию, но отличались силовыми установками. На них было запрещено использовать логотипы брендов. Первым в линейке стал R180 Spezial, он был оснащен 4-цилиндровым мотором, мощностью 42 л.с. Через 2 года появилась следующая модель, в которой применили 50-сильный двигатель.

В 1937 году к производству присоединилась компания BMW и представила модель 325 с мотором на 50 лошадей. Во время войны все разработанные машины показывали плохую сторону — конструкция была слишком сложной и тяжелой, а ремонт было необходимо проводить каждые 1000 км. В 1941 году был построен автомобиль V40T. Он имел цельнометаллический кузов и наклонные панели по бокам капота. Его снабжали 6-цилиндровым двигателем на 2.5 литра, мощностью 55 л.с. Всего изготовили 7 единиц.

США. В те времена на рынке было 2 конкурента — В те времена на рынке было 2 конкурента — Dodge и Ford-Marmon-Herrington. Вторая компания за один год собрала 65 пикапов LD3-4, при помощи которых перевозили солдат и буксировали небольшие орудия. Они оснащались 8-цилиндровым мотором на 3.9 литра, мощностью 90 л.с., который работал вместе с коробкой передач на 4 ступени. Однако, эта модель не принесла компании большого успеха.

Великобритания. Выпуском первых полноприводных автомобилей в то время занималась компания Humber. В 1940 году было представлено сразу 3 модели — Heavy Utility в кузове минивэна в 2 версиях и Personnel Carrier в кузове пикапа — на нем перевозили солдат. За 5 лет компания собрала более 6500 экземпляров.

Канада. Главное достижение этой страны во время Второй мировой — производство сразу нескольких классов авто. Еще с 1939 года их производили на местных отделениях Главное достижение этой страны во время Второй мировой — производство сразу нескольких классов авто. Еще с 1939 года их производили на местных отделениях Ford и GM. Самыми популярными были такие модели, как Ford 48A с 8-цилиндровым мотором на 95 л.с. и Chevrolet C8A с 6-цилиндровым двигателем, мощностью 85 л.с. До конца войны удалось собрать более 13 000 единиц.

Итог. Вторая мировая война подтолкнула многие страны на производство вездеходов, которые могли бы эксплуатироваться в любую погоду и при любых условиях. Такие страны как Германия, США, Канада и Великобритания показали свою мощь в автомобильном производстве даже в такой тяжелой обстановке.