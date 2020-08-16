Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джипы, которые производили во время Второй мировой войны 

Car.ru 1 час назад
Джипы, которые производили во время Второй мировой войны
Фото: car.ru
Еще в начале 20 века многие компании хотели создавать мощную технику с колесной базой 4х4. Полагали, что такие машины смогут проходить на любой местности в любую погоду. Однако, перед инженерами вставала серьезная проблема — сложность передачи крутящего момента на ведущие колеса. Поэтому в то время это не представлялось возможным.
Только перед Второй мировой войной конструкторы снова попытались внедрить свои проекты в жизнь. У многих задуманные планы осуществились, при этом производством занимались не в одной стране.
Германия. Когда был заключен Версальский мир, в стране было запрещено производить тяжелую технику, но власти все равно не могли смириться с этим. Поэтому уже в 30-е годы стали разрабатываться внедорожники Horch-8. Они предназначались для офицеров. В низ устанавливали 8-цилиндровый мотор на 100 л.с. В середине 30-х удалось произвести первую легковушку с полным приводом Mercedes-Benz 170 VG и 170 VL. Они отличались трансмиссией и колесной базой. Всего было произведено 104 единицы.
Спустя год конструкторы построили еще одну модель Mercedes-Benz G5, он был оснащен двигателем на 45 л.с., который работал в паре с коробкой передач на 5 ступеней. До 1941 года удалось создать 378 экземпляров, которые эксплуатировались при штате Вермахта.
Самым оригинальным вездеходом можно считать Tempo G1200, его производила небольшая фирма. Кузов у машины был открытый, а под капотом стояли сразу два 2-цилиндровых двигателя, мощность каждого составляла 19 л.с. Автомобиль мог разгоняться до 70 км/ч, но хорошей проходимостью не славился. В 1934 году в Германии разработали проект первого стандартизированного семейства легковушек с полным приводом. Они имели одну и ту же конструкцию, но отличались силовыми установками. На них было запрещено использовать логотипы брендов. Первым в линейке стал R180 Spezial, он был оснащен 4-цилиндровым мотором, мощностью 42 л.с. Через 2 года появилась следующая модель, в которой применили 50-сильный двигатель.
В 1937 году к производству присоединилась компания BMW и представила модель 325 с мотором на 50 лошадей. Во время войны все разработанные машины показывали плохую сторону — конструкция была слишком сложной и тяжелой, а ремонт было необходимо проводить каждые 1000 км. В 1941 году был построен автомобиль V40T. Он имел цельнометаллический кузов и наклонные панели по бокам капота. Его снабжали 6-цилиндровым двигателем на 2.5 литра, мощностью 55 л.с. Всего изготовили 7 единиц.
США. В те времена на рынке было 2 конкурента — Dodge и Ford-Marmon-Herrington. Вторая компания за один год собрала 65 пикапов LD3-4, при помощи которых перевозили солдат и буксировали небольшие орудия. Они оснащались 8-цилиндровым мотором на 3.9 литра, мощностью 90 л.с., который работал вместе с коробкой передач на 4 ступени. Однако, эта модель не принесла компании большого успеха.
Великобритания. Выпуском первых полноприводных автомобилей в то время занималась компания Humber. В 1940 году было представлено сразу 3 модели — Heavy Utility в кузове минивэна в 2 версиях и Personnel Carrier в кузове пикапа — на нем перевозили солдат. За 5 лет компания собрала более 6500 экземпляров.
Канада. Главное достижение этой страны во время Второй мировой — производство сразу нескольких классов авто. Еще с 1939 года их производили на местных отделениях Ford и GM. Самыми популярными были такие модели, как Ford 48A с 8-цилиндровым мотором на 95 л.с. и Chevrolet C8A с 6-цилиндровым двигателем, мощностью 85 л.с. До конца войны удалось собрать более 13 000 единиц.
Итог. Вторая мировая война подтолкнула многие страны на производство вездеходов, которые могли бы эксплуатироваться в любую погоду и при любых условиях. Такие страны как Германия, США, Канада и Великобритания показали свою мощь в автомобильном производстве даже в такой тяжелой обстановке.
Видео дня. Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Car.ru: последние новости
Ford GT дебютирует 16 августа Ford GT дебютирует 16 августа Как шумовая разметка может испортить тормозную систему Как шумовая разметка может испортить тормозную систему История популярного бензина АИ-95 «Экстра» История популярного бензина АИ-95 «Экстра»
Комментарии
Бортжурнал , Chevrolet , BMW , Dodge , Mercedes-Benz , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая Skoda Octavia порадует россиян автоматом
Новая Skoda Octavia порадует россиян автоматом
Найдены доказательства невиновности Ефремова
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП ограничило движение на МКАД
ДТП ограничило движение на МКАД
Названы правила покупки б/у автомобиля
Названы правила покупки б/у автомобиля
Новости партнеров
Видео
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
03:26
Как оспорить штраф за остановку в неположенном месте
Бортжурнал
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
00:40
Появилось видео последствий страшного ДТП в Канске
ДТП
Трагедия в Балашихе: двое погибших
00:08
Трагедия в Балашихе: двое погибших
ДТП
Россиянам выдают новые водительские права
00:32
Россиянам выдают новые водительские права
Автоновости
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
00:44
Опубликовано видео автошоу «Гонки на выживание»
Тест-драйвы
Огненное ДТП под Питером попало на видео
00:33
Огненное ДТП под Питером попало на видео
ДТП
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
01:05
Работал нелегально: подробности трагедии в Крыму
ДТП
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
00:46
Россиянам массово «всучивают» поддельные ОСАГО
Автоновости
Найдены доказательства невиновности Ефремова
01:09
Найдены доказательства невиновности Ефремова
ДТП
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
01:32
Инспектора ГИБДД протащили 700 м по асфальту
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение