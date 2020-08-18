Renault Duster первого поколения получил мотор от Arkana 

Renault Duster первого поколения по-прежнему продаётся в Индии и в России, однако если россиянам уже в скором времени предложат новую модель, то на индийском рынке для Duster пока подготовили только модификацию с турбомотором 1.3, знакомому по Arkana.

Помимо 1,3-литрового двигателя, который на Duster будет развивать 156 лошадиных сил, индийский вариант модели впервые обзаведётся вариатором и системой старт-стоп. Вместе с этим кроссовер лишился системы полного привода и дизельного двигателя — отныне в Индии будут предлагать только бензиновые переднеприводные «Дастеры».

Duster с турбомотором 1.3 получил ряд внешних отличий от прочих модификаций. Новинку можно узнать по красным декоративным деталям на радиаторной решётке и в блоках противотуманок, а также надписи Duster двери багажника, выполненной в красном цвете. Помимо всего перечисленного, в списке опций появились 17-дюймовые диски.

В набор оснащения включены мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным экраном, камера заднего вида, круиз-контроль, аудиосистема Arkamys и система помощи на подъёме.

В Индии цены на новую модификацию Duster варьируются от 1 049 000 до 1 359 000 рупий (примерно 1–1,3 миллиона рублей по нынешнему курсу). Более доступная версия, которая комплектуется «атмосферником» 1.5 (106 силы), обходится в 859–999 тысяч рупий (844–982 тысячи рублей).

Renault Duster с турбомотором 1.3 для Индии

Что же касается скорого появления нового Renault Duster России, то компания уже преступила к дорожным испытаниям кроссовера на российских дорогах. Ожидается, что внешне «наш» Duster будет повторять вариант для бразильского рынка, представленный в начале 2020 года. Он получит задние фонари квадратной формы, новые бамперы и салон в стиле Arkana.

Пока же Duster можно купить в России с бензиновыми моторами объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 114 и 143 лошадиные силы либо с полуторалитровым дизелем (109 сил). Привод — передний либо полный, коробка передач — 5-, 6-ступенчатая механическая либо четырёхдиапазонный «автомат». В зависимости от модификации модель стоит от 777 тысяч до 1,2 миллиона рублей.