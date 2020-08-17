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В России сертифицирован новый Kia Sorento 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
В России сертифицирован новый Kia Sorento
Фото: motor1.com
Кроссовер четвертого поколения доберется до отечественного рынка в четвертом квартале 2020 года с бензиновым и дизельным двигателем.
Новый среднеразмерный кроссовер Kia получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Из документации следует, что у нас автомобиль будет продаваться с 2,5-литровой бензиновой "турбочетверкой" объемом 2,5 л (180 л.с. и 232 Нм) в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и турбодизельным двигателем объемом 2,2 л (199 л.с. и 440 Нм) и восьмиступенчатым преселективным "роботом" с двумя сцеплениями.
Автомобиль предложат с передними ведущими колесами и полным приводом. Также будет выбор между пятиместным салоном или семиместным исполнением.
Напомним, что Kia Sorento четвертого поколения по габаритам сопоставим с предшественником — его длина, ширина и высота увеличены на неразличимые 10 мм (до 4810 мм, 1900 мм и 1700 мм), в то время как колесная база выросла на 35 мм, до 2815 мм.
Цены и комплектации огласят ближе к старту продаж, который запланирован на четвертый квартал 2020 года.
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Комментарии 1
Бортжурнал , Kia , Kia Sorento
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