394-сильная BMW 5-Series расходует 2,4 л на 100 км

Фирма BMW сообщила подробности о заряжаемой гибридной топ-версии 5-Series. Бензин-электрический седан 545e xDrive получил силовую установку мощностью 394 лошадиные силы, отличился расходом топлива 2,4 литра на 100 километров и способностью проезжать на электротяге до 57 километров по циклу NEDC.

В линейке гибридов BMW версия 545e xDrive станет «старшей», ведь в основе силовой установки — шестицилиндровый турбомотор 3.0, а не 2,0-литровая «турбочетвёрка». Ассистируют бензиновому агрегату 109-сильный (250 Нм) электромотор и тяговая батарея ёмкостью 11,2 киловатт-часа, расположенная под задним диваном.

Суммарная отдача гибридной BMW 545e — 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента, разгон с места до 100 километров в час занимает 4,7 секунды, а система полного привода xDrive безальтернативна. С полностью заряженной батареей расход топлива в смешанном цикле варьируется в пределах 2,1-2,4 литра на 100 километров, без подключения ДВС седан способен проехать 54-57 километров.

Особенность бензин-электрической «пятёрки» — наличие дополнительных ездовых режимов Hybrid, Hybrid Eco Pro и Electric. Вдобавок, при движении на малой скорости на электротяге седан издаёт синтезированные звуки, оповещая пешеходов. Ещё одно отличие — уменьшенный на 120 литров багажник.

Предзаказы на BMW 545e xDrive в Европе уже принимают, хотя цены пока не раскрыты. В продаже мощный гибрид появится в ноябре, но до России электрифицированные 394-сильные «пятёрки» не доберутся, ведь у нас не предлагается даже менее мощная версия 292-сильная модификация 530e.