Россия создала самый дешевый электромобиль в мире

Zetta — компактный трёхдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса. Все комплектующие российского производства, кроме аккумулятора производства GE Power Technology (Китай). Электромобиль поступит в продажу в конце этого года и будет стоить около 5200 евро.

Удобный, красивый и дешевый. Этими тремя прилагательными можно описать новый электромобиль Zetta CM1, который будет самым доступным в своей категории на всем мировом рынке. Его разработала российская инжиниринговая компания Zetta. Электромобиль поступит в продажу в конце этого года и будет стоить около 5200 евро.

Компания начала заниматься разработкой проекта в 2017 году. И вот, три года спустя, задумка воплощена в жизнь, этот электромобиль будет выпускаться серийно. Сначала машина появится на российских дорогах, затем и в других странах под названием Zetta — аббревиатура от Zero Emission Terra Transport Asset, то есть транспортный актив с нулевым выбросом.

Zetta CM1 — небольшой городской электромобиль, разработанный для грядущей новой эпохи — эпохи без выбросов вредных веществ в атмосферу. Машина подойдет для повседневного использования. Zetta CM1 — достаточно компактный четырехместный электромобиль без задних дверей длиной 3,03 м, шириной 1,27 м и высотой 1,6 м.

Характеристики

Zetta CM1 задумана как машина на каждый день, однако у нее есть особенные преимущества — дальность хода до 200 км в режиме ECO и скорость до 120 км/ч Не вызывает никаких вопросов и мощность двигателя нового электромобиля, так как электродвигатели мощностью 20 кВт, или 27 лошадиных сил, находятся на ступицах каждого колеса. В общей сложности электромобиль имеет мощность 108 лошадиных сил (80 кВт), что позволяет развивать скорость до 120 км/ч. Помимо достаточно высокой скорости, Zetta CM1 может проехать большое расстояние на одном заряде батареи. Электромобиль российского производства сможет преодолеть до 200 километров — расстояние ежедневных поездок по городу. По заявлениям компании, емкость аккумулятора этого электромобиля составляет 10 кВт/ч.

Разработчик Zetta CM1 отметил, что первоначально планируется выпуск 15 тысяч единиц этой модели в год. Однако представители компании надеются, что в последующие годы число выпускаемых электромобилей удастся увеличить. Электромобиль начнут производить в Тольятти, где также находится крупнейший в России автомобильный бренд «АвтоВАЗ» . Как заверил генеральный директор Zetta Денис Щуровский, единственным иностранным комплектующим для электромобиля станет аккумулятор, который будет поставляться из Китая.

Стартовая цена данного электромобиля заявлена в размере 450 тысяч рублей (5 233 евро), таким образом он станет самым дешевым в своей категории.

Действительно, китайская фирма Changzhou Xili Vehicle выпустила модель Chang Li стоимостью около 1300 евро, однако стоит отметить, что по характеристикам она намного уступает обычному электромобилю. Ее мощность — 1,5 кВт, а максимальная скорость китайского электромобиля составляет 30 км/ч.

La Vanguardia (Испания)