Три самых частых ошибки при сдаче экзамена «Город» 

Начинающие водители, которые совсем недавно получили водительское удостоверение, часто рассказывают, как их на экзаменах по вождению инспектор старался "завалить". Действительно, много автолюбителей сдают на права со второго, а то и третьего раза. Но всегда ли виновата предвзятость экзаменатора?

Давайте разбираться.

На самом деле сложно назвать предвзятостью замечание экзаменатора про заезд человека, сдающего на права, сразу в левый крайний ряд при правом повороте. Ведь сначала нужно повернуть в крайний правый ряд. А уже потом перестраиваться в левый.

Круговое движение бывает настоящим испытанием и для водителей со стажем. А вот у начинающих основная ошибка — выезд с кругового перекрестка со средней полосы. Ведь по правилам следует в начале перестроиться в крайний правый ряд. А уж потом совершать маневр.

Сложно на экзамене по вождению бывает разминуться с автобусом, который намеревается отъехать от остановки. Согласно ПДД водитель обязан уступить дорогу общественному транспорту.

Левый поворот включен, но автобус продолжает оставаться на месте. Некоторые водители пытаются объехать автобус по левой полосе. А этого делать нельзя. Поэтому не стоит удивляться, если инспектор сообщит вам, что вы провалили экзамен.