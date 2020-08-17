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Три самых частых ошибки при сдаче экзамена «Город» 

Car.ru 8 часов назад
Три самых частых ошибки при сдаче экзамена «Город»
Фото: Car.ru
Начинающие водители, которые совсем недавно получили водительское удостоверение, часто рассказывают, как их на экзаменах по вождению инспектор старался "завалить". Действительно, много автолюбителей сдают на права со второго, а то и третьего раза. Но всегда ли виновата предвзятость экзаменатора?
Давайте разбираться.
На самом деле сложно назвать предвзятостью замечание экзаменатора про заезд человека, сдающего на права, сразу в левый крайний ряд при правом повороте. Ведь сначала нужно повернуть в крайний правый ряд. А уже потом перестраиваться в левый.
Круговое движение бывает настоящим испытанием и для водителей со стажем. А вот у начинающих основная ошибка — выезд с кругового перекрестка со средней полосы. Ведь по правилам следует в начале перестроиться в крайний правый ряд. А уж потом совершать маневр.
Сложно на экзамене по вождению бывает разминуться с автобусом, который намеревается отъехать от остановки. Согласно ПДД водитель обязан уступить дорогу общественному транспорту.
Левый поворот включен, но автобус продолжает оставаться на месте. Некоторые водители пытаются объехать автобус по левой полосе. А этого делать нельзя. Поэтому не стоит удивляться, если инспектор сообщит вам, что вы провалили экзамен.
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