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Московских водителей ждет штраф за парковку на газоне 

Car.ru 2 часа назад
Московских водителей ждет штраф за парковку на газоне
Фото: car.ru
В теплое время года представители Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) регулярно проводят проверки московских улиц на выявление нарушителей, которые паркуются на газонах.
Подобные проверки стали проводить после того, как большинство московских жителей стали жаловаться на недобросовестных водителей, нарушающих правила парковки.
Все автомобилисты, которые паркуются на газонах, будут получать штрафы, сумма которых 5 тысяч рублей. Штраф увеличивается для должностных лиц, составляя 30 тысяч рублей и юридических, составляя 300 тысяч рублей.
Напомним, ранее стало известно о том, что с начала текущего года было зарегистрировано 40 489 нарушений, когда водители оставляли свои машины на газоны. По каждому нарушению составлен протокол, согласно которому владельцы машин, нарушившие закон, заплатили штраф. По словам представителей дорожной инспекции, штрафы не пугают водителей, так как они продолжают парковаться на газонах.
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