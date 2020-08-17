Названы кроссоверы, которые выбирают перекупщики

Сегодня на автомобильном рынке можно встретить очень много перекупщиков. Аналитики проследили за показателями продаж и выяснили, что сегодня перекупы гоняются за 7 моделями кроссоверов. Заметим, что в таких автомобилях стоит более мощный двигатель из-за высокой нагрузки, кроме того, на момент продажи машина может иметь сниженный ресурс мотора.

Не все молодые автомобилисты знают, кто такой перекуп. Это человек, который занимается спекуляцией на автомобильном рынке. Само по себе слово «спекулянт» здесь не означает негативную сторону человека. Ведь сегодня каждый хочет подешевле купить и подороже продать. Перекупщики отличаются лишь тем, что покупают авто по одной цене, ремонтируют, проводят тюнинг и выставляют на продажу по более дорогой стоимости. Современные перекупщики в нашей стране обращают внимание на седаны B и C класса. Среди таких можно часто встретить Hyundai Solaris, KIA Rio, Renault Logan, Ford Focus и прочие. Хэтчбеки даже самых популярных моделей очень редко привлекают их. Несмотря на то, что кроссовер имеет более сложную конструкцию и занимает больше времени и сил для ремонта, перекупы очень часто гонятся за ним.

Hyundai Creta. Эта модель уже несколько лет является лидером среди продаж в своем классе. Многие владельцы меняют автомобиль сразу после истечения срока гарантии, поэтому на вторичном рынке очень часто встречаются 3-летние экземпляры. Моторная гамма включает 2 варианта - на 1.6 и 2 литра. Они отличаются надежностью, но вот со стороны экономии показывают плохие результаты. Перекупщик, как правило, не проводит много работ с такими машинами, так как прежний владелец относится к авто бережно.

Renault Arkana. Автомобилю чуть больше года. Когда модель находилась на этапе презентаций, многие ждали ее выхода, так как производитель говорил об уникальной начинке. После выхода оказалось, что она очень похожа на Duster. Есть в авто и слабые стороны - ненадежная мультимедийная система, бюджетный интерьер. Некоторые автомобилисты не доверяют силовой установке. Под капотом у кроссовера стоит мотор на 150 л.с., который работает в паре с вариатором. В более простой версии можно встретить МКПП на 5 ступеней и стареньким двигателем HR16. Перекупы гонятся за версиями с небольшим пробегом и доводят их до состояния новых.

Toyota RAV4 . Самыми распространенными являются модели, которые оснащены мотором на 2 литра, мощностью 146 л.с. Они отличаются экономичностью, надежностью. В комплекте с мотором идет либо МКПП, либо вариатор. Как все знают, последний вариант очень плохо показывает себя в условиях бездорожья и почти не переносит поездки в жаркую погоду. Перекупы чаще всего скручивают пробег, а покупатель не сможет увидеть это, так как салон очень долгое время находится в исходном состоянии. Для эксплуатации в условиях города специалисты рекомендуют выбирать версию с 2-литровым мотором.

Honda CR-V . Модель 4 поколения и рестайлинговые пользуются очень большим спросом. Моторы данного производителя отличаются надежностью - на 2 литра, мощностью 150 л.с. и на 2.4 литра, мощностью 188 л.с. Оба можно заправлять 92-м бензином. Если хорошо обслуживать машину, никаких проблем до 250 тысяч км не возникнет. Ходовая часть работает исправно до 100 тысяч км.

Hyundai Tucson и KIA Sportage . Фактически, это один и тот же автомобиль, на который надели разную обертку. Внутри установлены одни и те же моторы и трансмиссии. Однако, производители попытались сделать различный дизайн. Автомобили имеют большой спрос на рынке. Моторы на 2 литра мощностью в 150 л.с. не живут долго - при очень хорошем уходе доживают до 150 тысяч км пробега. Поэтому при покупке стоит уделять внимание тому, как обслуживали машину.