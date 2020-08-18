Как взрываются покрышки

Блогер и автор YouTube-канала Warped Perception показал, как выглядит изнутри взрыв покрышки, не выдержавшей бернаут — длительную пробуксовку на месте. Для этого он установил на обод колеса Mercedes-Benz W211 камеру GoPro, передающую кадры на смартфон в реальном времени, и накрыл ее шиной.

Чтобы подсветить внутренности колеса, устройство пришлось снабдить фонариком. Когда все было готово, блогер приступил к «сжиганию» покрышек, пообещав не отпускать педаль газа до взрыва. На видео заметно, как покрышка наполняется дымом и в конце концов лопается сразу в нескольких местах из-за трения и перегрева.

В результате бернаута под колесом остался длинный черный след и куски разорванной резины. Камера эксперимент не пережила: она успела заснять момент взрыва, но разлетелась на части и сильно нагрелась. Включить ее не удалось.

В начале августа на канале Warped Perception появилось первое видео, демонстрирующее покрышку изнутри при езде по дорогам с хорошим и плохим покрытием. Тогда камере GoPro повезло больше: на неровном асфальте она слетела с крепления, но не сломалась.