Kia показала обновлённый Rio для России 

Компания Kia поделилась фотографиями обновлённого Rio, который в скором времени поступит в продажу в России. Новинку, как и актуальную версию модели, создали специально и эксклюзивно для российского рынка: облик автомобиля стал более спортивным за счёт рельефных бамперов и по-новому оформленной радиаторной решётки.

Kia Rio , самая популярная в иномарка в стране, готовится к плановому обновлению: в ходе рестайлинга седан вытянулся в длину на 20 миллиметров по сравнению с предшественником (благодаря новым бамперам) и преобразился. Например, решётка радиатора, выполненная в фирменной стилистике «улыбка тигра», теперь визуально объединена с блоком фар, а сами фары модернизировали.

© Kia

Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него расположены треугольные декоративные элементы с интегрированными противотуманками. На крыше появилась антенна в форме «акульего плавника. В зависимости от комплектации Rio получит 15— либо 16-дюймовые колёсные диски.

Преобразилась и корма автомобиля: под бампером появилась имитация и диффузора, задние светодиодные фонари с „матричной“ графикой, а патрубки выхлопной системы стали треугольной формы.

© Kia

В середине лета 2020 года в Сети появились шпионские фотографии обновлённого Rio X-Line. Судя по снимкам, „вседорожная“ версия модели обновиться по той же схеме, что и стандартный Rio.

Пока же актуальную версию Kia Rio с базовым 1,4-литровым мотором (100 лошадиных сил) можно купить в России по цене от 804 900 рублей. Rio X-Line с тем же силовым агрегатом стоит 924 900 рублей. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за семь месяцев 2020 года российские дилеры реализовали 43 195 экземпляров Rio, что делает модель самой популярной иномаркой на рынке.