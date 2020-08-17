Сколько стоят одни и те же машины в России и США?

Автомобили на российском авторынке с завидным постоянством растут в цене. Это касается как новых машин, так и подержанных. А что же с подержанными машинами в Соединенных Штатах? Похожи ли их ценники с теми, что предлагаются у нас? Давайте сравним.

Jeep Grand Cherokee 2011 г.в. американцу обойдется в 8 000 долларов. В рублях — это около 584 756. Такой же автомобиль в России обойдется в 950 000 рублей, а то и в 1 млн с лишним.

Если американский автолюбитель решит приобрести Ford F150 2010 г.в., то ему придется раскошелиться на 9 800 долларов (в рублях — около 716 326). А у нас точно такая же машина будет стоить 1-1,4 млн рублей. Т.е. дороже в два раза.

Car.ru

Ford Explorer 2012 гв. в США стоит 7 200 долларов (в рублях — около 526 280). А в РФ это будет около 900 000 рублей.

Car.ru

Японская модель Honda CRV 2012 г.в. предлагается в Соединенных Штатах за 7 900 долларов (в рублях — около 577 447). Российскому автолюбителю предложат цену около 870 000 рублей.