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Стоимость одних и тех же машин в России и США 

Car.ru 3 часа назад
Сколько стоят одни и те же машины в России и США?
Фото: Car.ru
Автомобили на российском авторынке с завидным постоянством растут в цене. Это касается как новых машин, так и подержанных. А что же с подержанными машинами в Соединенных Штатах? Похожи ли их ценники с теми, что предлагаются у нас? Давайте сравним.
Jeep Grand Cherokee 2011 г.в. американцу обойдется в 8 000 долларов. В рублях — это около 584 756. Такой же автомобиль в России обойдется в 950 000 рублей, а то и в 1 млн с лишним.
Если американский автолюбитель решит приобрести Ford F150 2010 г.в., то ему придется раскошелиться на 9 800 долларов (в рублях — около 716 326). А у нас точно такая же машина будет стоить 1-1,4 млн рублей. Т.е. дороже в два раза.
Car.ru
Ford Explorer 2012 гв. в США стоит 7 200 долларов (в рублях — около 526 280). А в РФ это будет около 900 000 рублей.
Car.ru
Японская модель Honda CRV 2012 г.в. предлагается в Соединенных Штатах за 7 900 долларов (в рублях — около 577 447). Российскому автолюбителю предложат цену около 870 000 рублей.
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Бортжурнал , Jeep , Ford Explorer , Honda , Jeep Grand Cherokee , Ford
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