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В России может появиться статья о конфискации транспортных средств 

Car.ru и ещё 2 1 час назад
В России появился новый повод для конфискации авто
Фото: Car.ru
В проекте Кодекса об административных правонарушениях может появиться новая статься, согласно которой, автомобили могут быть конфискованы в пользу государства.
Планируется, что такие санкции будут распространены не только на владельца автомобиля, но и на того, кто был за рулем в момент нарушения. Если водитель в состоянии алкогольного опьянения 2 раза за год попадется сотрудникам ГИБДД в одном и том же автомобиле, он будет осужден по статье 264.1 УК, а собственник, при этом, автоматически лишается транспортного средства. Эксперты полагают, что подобная мера может стать действенной. Статистика показывает, что за последние пару лет постоянно возрастает количество тех водителей, которых сотрудники ГИБДД останавливают в нетрезвом виде два раза за один год. Именно поэтому власти стараются разработать такие условия, в которых показатель будет уменьшаться.
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Бортжурнал , ГИБДД
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