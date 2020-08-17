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Представлен роскошный автодом с мастерской и жилой зоной 

Car.ru и ещё 1 2 часа назад
Представлен роскошный автодом с мастерской и жилой зоной
Фото: Car.ru
Немецкая компания Unicat представила новый модуль WT69. Внутри конструкции есть зона, оборудованная для жилья и блок, отведенный для мастерской.
Прицеп имеет общую длину 7 метров, такая конструкция подойдет для совершения дальних переездов и туристических поездок. Кроме этого модуль можно использовать как мастерскую на колесах, как вариант во время проведения гоночных соревнований.
Корпус WT69 изготовлен из стеклопластика. Внутри прицепа есть два дополнительных бака для топлива, объем каждой емкости 400 литров. Один бак предназначен для обогрева жилого отсека. На крыше установлены солнечные батареи. У кемпера внедорожные колеса диаметром 20 дюймов.
В жилой части может одновременно разместиться пять человек, внутри имеется холодильник и газовая плита. Есть санузел и душ. Мастерская оснащена всем необходимым для проведения ремонтных работ различной техники. Новинка может быть использована в тандеме с автодомом MAN TGS 6x6.
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