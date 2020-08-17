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Почему лучше купить двухлетний автомобиль, чем новый? 

Car.ru 2 часа назад
Почему двухлетний автомобиль лучше нового?
Фото: Car.ru
Если вы собираетесь приобрести автомобиль и колеблетесь с выбором между новым отечественным или слегка подержанной иномаркой, то информация ниже специально для вас.
Располагая конкретным бюджетом, которого хватит не на самую "продвинутую" отечественную машину, вы сможете выбрать что-то из двухлетних иномарок. Да, на вторичном рынке есть риск нарваться на проблемный автомобиль. Но отыскать достойный вариант за ограниченную сумму — также реально.
Ведь как только машина покинула территорию автосалона, она мгновенно теряет в цене. А вот машину, приобретенную на вторичном рынке, вы сможете продать почти за ту же сумму, что и приобретали сами.
Что уж говорить про широкий спектр выбора моделей, оснащения и дополнительного оборудования. А еще с продавцом можно договориться о скидке, если вы обнаружите незначительные повреждения на корпусе в виде сколов.
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