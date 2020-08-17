Почему двухлетний автомобиль лучше нового?

Если вы собираетесь приобрести автомобиль и колеблетесь с выбором между новым отечественным или слегка подержанной иномаркой, то информация ниже специально для вас.

Располагая конкретным бюджетом, которого хватит не на самую "продвинутую" отечественную машину, вы сможете выбрать что-то из двухлетних иномарок. Да, на вторичном рынке есть риск нарваться на проблемный автомобиль. Но отыскать достойный вариант за ограниченную сумму — также реально.

Ведь как только машина покинула территорию автосалона, она мгновенно теряет в цене. А вот машину, приобретенную на вторичном рынке, вы сможете продать почти за ту же сумму, что и приобретали сами.

Что уж говорить про широкий спектр выбора моделей, оснащения и дополнительного оборудования. А еще с продавцом можно договориться о скидке, если вы обнаружите незначительные повреждения на корпусе в виде сколов.