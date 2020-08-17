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АвтоВАЗ сообщил о скидках на запчасти и сервис 

Car.ru 4 часа назад
АвтоВАЗ сообщил о скидках на запчасти и сервис
Фото: Car.ru
В период с 15 августа по 15 октября этого года клиентам дилерских центров Lada будут предложены скидки и специальные условия на услуги сервиса и запасные части.
АвтоВАЗ объявил о запуске скидочной программы, которая продлится до середины осени, и будет действовать для всех клиентов дилерских центров Lada. Специальные условия будут распространяться не только на покупку новых запасных частей, но и на услуги сервиса.
Так, скидка на обслуживание для транспортных средств, возраст которых не превышает 3 лет, может достигать 15% — зависит от модели авто. В случае с машинами старше 3 лет, скидка составляет 20% для всех моделей Lada.
Кроме того дилерские центры будут предлагать рассрочку на 4 месяца для оплаты услуг в сервисе или запчастей. В розничных магазинах тоже будут действовать специальные условия — скидка 10% на детали до 10 000 рублей или оформление рассрочки для их приобретения.
В компании напоминают, что для оформления рассрочки клиент должен выполнить некоторые условия, которые можно посмотреть на официальном сайте производителя.
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Бортжурнал , Lada , Автоваз
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