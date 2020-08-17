Как беспилотные автомобили тестируют в РФ

Многие крупные автопроизводители сегодня разрабатывают электрокары. Считается, что данные автомобили будут внедрены по всему миру уже через 10 лет и смогут заменить обычные бензиновые и дизельные авто. Однако электрификация автомобилей постепенно отошла на второй план, когда компании начали битву за систему автономного управления.

Сегодня беспилотники создает даже «Яндекс», и они уже проходят тестирования не только в Иннополисе и Тель-Авиве, но и на территории Америки. Законодательство штата Мичиган допускает передвижение беспилотных автомобилей без участия человека. Рассмотрим, как тестируют подобные автомобили и с какими трудностями они могут сталкиваться.

Не все знают, но выезд на дорогу общего пользования — это самый последний и самый важный этап. Беспилотник проходит три шага на пути к полноценному выпуску. Первый — виртуальная симуляция, второй — тестирование на закрытых полигонах, третий — выезд на дорогу к другим авто.

Алгоритмы данных транспортных средств обновляются очень часто. Чтобы проверить, как система будет работать после обновления, проводятся тесты в виртуальном симуляторе. При этом, разработчики создают в виртуальном пространстве различные ситуации, с которыми можно столкнуться в реальных условиях. Если система показывает исправную работу, автомобиль выпускают на полигон.

Как тестируют авто Яндекса. Директор, отвечающий за развитие беспилотных автомобилей Яндекса, поделился опытом компании. На тестовой площадке, которая располагается в Московской области, создали условия городской инфраструктуры. Здесь есть перекрестки, круговые движения, дорожные знаки, светофоры и прочее. Кроме того, разработчики поставили здесь тоннель. По данному полигону автомобили Яндекса могут передвигаться самостоятельно, им не нужен водитель.

Испытания иногда проводятся в режиме смешанной реальности, когда ПО автомобиля генерирует препятствия, которых на самом деле не существует. В их числе пешеходы, которые резко выбегают на дорогу или внезапные маневры других участников движения. Если автомобиль показывает хорошие результаты на полигоне, его выводят на дороги в город. Главная задача разработчиков — на этапе теста воссоздать все возможные условия, с которыми система может столкнуться в реальной жизни.

Какие проблемы могут возникать. Для системы автономного управления, на сегодняшний день, самым трудным является прогнозирование событий. Если на дороге передвигается очень много автомобилей, системе тяжелее в два раза. Сегодня разработчики дошли до такого этапа, когда автомобиль может справиться даже с самой сложной развязкой. Однако, непредвиденные обстоятельства потому и имеют такое название — их невозможно увидеть заранее. Если на этапе тестов машину можно научить справляться с обычными проблемами, то дорога может закалить ее и показать реальный мир, где нужно быстро реагировать в экстренных ситуациях, чтобы сохранить в безопасности всех пассажиров. Производители планируют тестировать беспилотники в разных регионах, где отличается плотность движения и погодные условия.

Еще одной проблемой является нерешенность некоторых вопросов. Если возникнет авария по вине беспилотника, кто будет отвечать перед законом — владелец или разработчик? Поэтому подобные пункты нужно прописать в законодательстве до того, как машины выйдут на дорогу без участия человека. Единственный город, где сегодня подобные автомобили могут передвигаться без человека, Иннополис в Татарстане. Там уже около 2 лет работает робо-такси и постоянно развивается.

Итог. Беспилотные автомобили — шаг в будущее. Многие разработчики сегодня создают и тестируют систему автономного управления. Чтобы сделать подобные автомобили максимально безопасными, приходится проводить неоднократные тесты перед тем, как выпустить их в город.