Назван самый дешевый способ чистки мотора

Многие водители знают, что моторный отсек быстро загрязняется из-за пыли и мусора на дороге. Кроме того, после зимнего периода из-за воздействия снега, воды и реагентов, на моторе даже нового автомобиля может появиться налет.

Эксперты заявляют, что самым дешевым, доступным и максимально безопасным способом очистки двигателя сегодня пользуются многие автовладельцы. Для этого нужно приготовить следующее — флакон с распылителем, тряпка, кисточка, керосин.

Сама процедура не занимает много времени. Необходимо налить керосин во флакон и распылить средство на определенный участок. Промывать детали нужно плавно — переходить от загрязненного участка к другим.

После этого при помощи кисточки нужно распределить средство, чтобы оно лучше впиталось. На конечном этапе тряпкой следует убрать уже растворенный керосин, а вернее — его следы. Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание на лакокрасочное покрытие. Если на него попадет хотя бы несколько капель средства, их нужно тут же убрать.