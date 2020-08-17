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Самый дешевый и простой способ чистки мотора автомобиля 

Car.ru 2 часа назад
Назван самый дешевый способ чистки мотора
Фото: Car.ru
Многие водители знают, что моторный отсек быстро загрязняется из-за пыли и мусора на дороге. Кроме того, после зимнего периода из-за воздействия снега, воды и реагентов, на моторе даже нового автомобиля может появиться налет.
Эксперты заявляют, что самым дешевым, доступным и максимально безопасным способом очистки двигателя сегодня пользуются многие автовладельцы. Для этого нужно приготовить следующее — флакон с распылителем, тряпка, кисточка, керосин.
Сама процедура не занимает много времени. Необходимо налить керосин во флакон и распылить средство на определенный участок. Промывать детали нужно плавно — переходить от загрязненного участка к другим.
После этого при помощи кисточки нужно распределить средство, чтобы оно лучше впиталось. На конечном этапе тряпкой следует убрать уже растворенный керосин, а вернее — его следы. Профессионалы рекомендуют обращать особое внимание на лакокрасочное покрытие. Если на него попадет хотя бы несколько капель средства, их нужно тут же убрать.
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Бортжурнал
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