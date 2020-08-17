Названы надежные подержанные автомобили до 200 тыс.

Отечественные автолюбители постоянно находятся в поиске чего-то надежного, мощного и, в то же время, дешевого. Многие пытаются найти на вторичном рынке привлекательный автомобиль, стоимостью до 200 000 рублей. Очень часто выбор падает на иностранные марки, ведь эти автомобили более надежные и долговечные.

Перед самой покупкой следует присмотреть несколько вариантов и решить, какой из них будет самым оптимальным. Сегодня эксперты рекомендуют присмотреться к 5 автомобилям с пробегом, которые хорошо показывают себя в эксплуатации и, при этом, не отличаются высокой стоимостью.

Audi A4. Долговечный автомобиль, который сумел завоевать сердца многих автовладельцев. Этот автомобиль неоднократно подтверждал свое высокое качество при различных условиях. Это одна из первых моделей, в которой применяли алюминий при изготовлении деталей подвески. Некоторые конкуренты не решались на такой шаг, однако, эксперимент доказал, что материал обладает хорошим качеством и прочностью. После этого другие компании последовали такому примеру. Автомобиль славится хорошей защитой от появления коррозии. Фирменная технология дает гарантию, что даже через 20 лет на кузове не выступят ржавые пятна. На такое железо не может повлиять никакая коррозия. Даже наличие повреждений на покрытии не приведет к распространению ржавчины. Однако, владелец должен своевременно устранять дефекты и закрашивать царапины.

Chevrolet Spark. Модель пустили в серийное производство еще в 2005 году в Южной Корее. Машина оснащается двигателем на 0.8 литра, вместе с которым работает автоматическая коробка передач. Данный автомобиль является вторым поколением серии Matiz. Если сравнить его с предшественником, можно увидеть более качественный салон, подушки безопасности и современный дизайн. Помимо этого, можно с уверенностью заявить, что здесь улучшена антикоррозийная защита. На вторичном рынке можно найти экземпляр с пробегом в 60 тысяч км за 180 000 рублей.

Hyundai Accent. Автомобиль из Южной Кореи среди автовладельцев славится надежностью и неприхотливостью. Если возникнет необходимость ремонта, запасные детали всегда можно найти на рынке по доступной цене. Среди слабых сторон можно выделить лакокрасочное покрытие, поэтому при осмотре автомобиля нужно уделять этому особое внимание. На рынке еще можно найти автомобили, ЛКП которых находится в хорошем состоянии. Что касается технической стороны, автомобиль оснащен мотором на 1.5 литра, который работает в паре с МКПП. На вторичном рынке можно увидеть экземпляры 2007 года, стоимость которых не превышает 150 000 км.

Ford Fiesta V. Данный автомобиль на вторичке можно взять по цене ВАЗ-2109. Заметим, что модель отличается эстетической привлекательностью, более качественным оснащением, долговечностью и надежностью. Отечественные водители очень любят этот автомобиль. Самый дорогой экземпляр среди подержанных авто можно найти за 300 000 рублей. Но на рынке есть много предложений с ценниками не более 170 000 рублей. При этом, качество может быть на хорошем уровне. Автомобиль предлагается в 2 версиях — 3-дверный и 5-дверный. Модель славится хорошими антикоррозийными свойствами. Особое внимание стоит уделить качеству безопасности. Еще в 2002 году специалисты проводили краш-тесты, в результате которых автомобиль получил 4 звезды. С точки зрения безопасности, модель занимает первое место в своем ценовом сегменте. Среди недостатков можно выделить передние боковые стойки, из-за которых снижается обзор водителя. Все двигатели характеризуются хорошими показателями. Недоверие может вызывать только роботизированная КПП.

LADA Granta. Модель была создана на базе Lada Kalina. В прошлом году автомобиль занял первое место в рейтинге по продажам. Эта машина неприхотлива в обслуживании, практичная и ремонтопригодная. На вторичном рынке сегодня можно встретить авто в различных кузовах. Внешний вид не такой яркий, как у других представителей. Однако, внутреннее оснащение можно оценить на твердую четверку. Основной плюс — просторный салон и хорошее техническое оснащение. В автомобиле есть такие системы как ABS, ESC, TCS, EBD и прочее. Все это нужно для облегчения управления и повышения безопасности во время движения. Простой по конструкции и удобный в эксплуатации автомобиль пользуется большим спросом на вторичном рынке. Он может преодолевать бездорожье и спокойно едет по трассе и в городе. Повышенная маневренность и компактность делают модель хорошей находкой для отечественного водителя.

Итог. На вторичном рынке сегодня можно найти автомобили, стоимостью до 200 000 рублей. Многие из них отличаются надежностью, долговечностью и безопасностью. В некоторых моделях даже присутствуют современные системы, которые помогают водителю управлять машиной.