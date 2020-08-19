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За что россияне любят и ругают автомобили Geely 

Car.ru и ещё 1 1 час назад
За что россияне любят и ругают автомобили Geely
Фото: car.ru
Отечественные владельцы китайского автомобиля Geely рассказали, какие претензии у них есть к этому представителю автопрома КНР.
Рассуждая на тему качества автомобилей Geely, россияне отметили как отрицательные, так и положительные особенности этого популярного китайского транспортного средства. Был проведен опрос, в котором приняли участие более полутора сотен российских владельцев китайского автомобиля.
Респонденты отвечали на вопросы, прежде всего, организаторов интересовало, почему выбор пал именно на Geely. Также автовладельцы поделились своим впечатлением об автомобиле после некоторого времени эксплуатации.
В большинстве, при выборе машины, наши автолюбители обращали внимание на соотношение цены и качества, 94,7% опрошенных. Также, большое количество респондентов, 80% обратили внимание на оснащенность машины. Дизайн транспортного средства привлек внимание 79,6% покупателей. Комфортабельность авто отметили 71,7% опрошенных.
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Комментарии
Бортжурнал , Geely
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