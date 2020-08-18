Как распознать автомобиль-утопленник 

Ежегодно в мире, включая и Россию, случаются десятки наводнений. И как-то после их окончания никто не вспоминает о тех автомобилях, которые мелькали в кадрах хроники. А эти машины, высушенные и «подретушированные», понемногу «всплывают» на рынках и онлайн площадках. Распознать такой экземпляр сходу бывает не совсем просто, поэтому основные моменты при осмотре автомобиля следует учитывать.

Признаки «утопленника» на колесах. Вода способна повредить как внешние элементы автомобиля, так и механизмы, системы автомобиля. Поэтому при осмотре подержанной машины следует выделить ключевые позиции для проверки на предмет вредного воздействия воды:

Электрика и электроника. Электронные блоки управления, как правило, защищены от попадания влаги. Но длительное воздействие не исключает выгорания контроллера или провоцирования окислительного процесса. Также следует проверить по возможности работу электронных систем и датчиков, наличие ошибок по отдельным механизмам, управляемым электроникой.

Салон. От коррозии обычно не защищают металл в конструкции кресел. Трудно объяснить коррозионные очаги пружин сидений, на салазках, в невентилируемых полостях багажного отсека. Если обивка потолка, дверей и сидений не подвергалась химчистке, то пятна и разводы также косвенно указывают на причину.

Подкапотное пространство. Основным узлом для распознания «утопленника» является двигатель. «Чихающий» мотор, который еще и троит, вызывает подозрение. Не исключено, что на двигателе будут признаки замены (обслуживания) навесного оборудования — например, генератора. Следы коррозии могут быть заметны на слабозащищенной внутренней поверхности капота и крыльев.

Внешние оптические устройства. Даже если в фаре или фонаре воды не обнаружится, ее недавнее присутствие скажется на внутренних элементах — рефлекторах, контактах. Разобрать сегодня сложную фару невозможно, а замена блок-фары может стоить от 500 до 1 000 долларов. В лучшем случае «сухой» элемент установят не новый, купленный на авторазборке.

Существуют и косвенные признаки , которые при беглом осмотре малозаметны. К примеру, пробная поездка на дефектном автомобиле позволит заметить слабую шумовую защиту. Конечно, при этом нужно представлять себе обычный уровень шума для этого класса авто или модели. Под воздействием влаги, шумоизоляционные материалы теряют свою структуру, могут сваляться. Вряд ли перед продажей бывший владелец будет тратиться на этот вид работ.

Car.ru

Перед покупкой стоит осторожно отнестись к машинам, стоявшим на учете в регионах, где недавно случалось (или потенциально могло случиться) наводнение. Сообщения о прошлых стихийных бедствиях не сложно отыскать в интернете.

Вместо заключения. Автомобиль не любит воду. Вспомните, влага не допустима в тормозной жидкости, хладагенте кондиционера. В системе охлаждения используется антифриз, а в системе стеклоомывателя смесь ПВА и других жидкостей в зависимости от сезона.

Стоит ли говорить о тех последствиях, которые несет вода, приникшая в скрытые полости кузова. «Утопленник» в дальнейшей эксплуатации потребует к себе постоянного внимания, и нормально эксплуатировать такой автомобиль в будущем не получится.