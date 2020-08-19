Самый бюджетный кросс Nissan получил новый дизайн

Global Model презентовала рестайлинговую версию Nissan Kicks 2021 модельного ряда. Самый бюджетный кросс получил новый дизайн. Эксперты полагают, что на рынке США он появится без гибридной системы.

Nissan Kicks должен получить обновление в следующем году. Автопроизводитель из Японии пока не дает никаких комментариев об изменениях для американского рынка, однако обновленная глобальная модель дала немного информации о новинке.

Кросс начального уровня прибыл на рынок еще в 2018 году и получит обновления уже в середине цикла. Поэтому можно с большой вероятностью предположить, что производитель применит совсем новый дизайн и дополнит автомобиль новыми функциями.

У модели будут более узкие фары, габаритная решетка радиатора. Производитель применил иную форму задних фонарей и дополнил авто обновленным комплектом дисков. Внутри стоит ожидать улучшенную мультимедийную систему и другую отделку.

Компания сообщила, что на рынок США автомобиль выйдет без гибридной установки, которая будет доступна во всех других странах.