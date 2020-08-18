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Эксперт объяснил, как не получить штраф за автобагажники 

ФБА «Экономика сегодня» 19 минут назад
Как не получить штраф за автобагажник
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Проблема штрафов за автобагажники преувеличена, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
ГИБДД дало разъяснения по поводу штрафов за нештатно установленные багажники на крышах автомобилей.
Поправки не вступили в силу, но после того, как это произойдет, собственникам несертифицированных багажников будут выписывать штрафы в размере 500 рублей, а эксплуатация автомобильного средства может быть остановлена до внесения необходимых изменений.
Разговор идет о положениях нормативного акта ТР ТС 018/2011 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Именно он регулирует требования к автомобильным багажникам.
Для того, чтобы не получить штраф, автомобилисту достаточно выполнить при установке багажника три условия.
Во-первых, в конструкции автомобиля должны иметься штатные рейлинги или ригели.
Во-вторых, багажная система должна быть только заводского производства, с наличием сертификата качества ЕЭК ООН (ЕАС). В России данный сертификат приравнен к ГОСТам.
В-третьих, в инструкции к автомобилю должно присутствовать руководство по установке багажной системы.

«Это древняя новость, как я не знаю что. Никаких изменений нет вообще. Есть старые правила, есть технический регламент, которые запрещают установку нештатного багажника. Сейчас просто рейд по этому поводу. Если у вас штатный багажник, то никаких проблем не будет. Если самодельный, а умельцев у нас много, и он выступает спереди, сзади, и вообще неизвестно на чем крепится — не на штатные места, а как угодно владельцу, то тогда будут предъявлены претензии», — заключает Моржаретто.

Текущий ажиотаж по багажникам возник на пустом месте. В реальности под санкции могут попасть только владельцы самопальных конструкций, а это и раньше было очевидно. И это правильно — данные конструкции несут опасность участникам дорожного движения.
Нужно сделать однозначный вывод: те автомобильные багажники, которые продаются в магазинах, являются штатными.

«Если вы покупаете багажник, а на нем написано, что он для конкретной модели, он соответствует по установке конкретным местам на автомобиле, то в таком случае не может быть проблем», — констатирует Моржаретто.

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Бортжурнал , Игорь Моржаретто , ГИБДД , ЕАЭС
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