Как не получить штраф за автобагажник

Проблема штрафов за автобагажники преувеличена, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

ГИБДД дало разъяснения по поводу штрафов за нештатно установленные багажники на крышах автомобилей.

Поправки не вступили в силу, но после того, как это произойдет, собственникам несертифицированных багажников будут выписывать штрафы в размере 500 рублей, а эксплуатация автомобильного средства может быть остановлена до внесения необходимых изменений.

Разговор идет о положениях нормативного акта ТР ТС 018/2011 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Именно он регулирует требования к автомобильным багажникам.

Для того, чтобы не получить штраф, автомобилисту достаточно выполнить при установке багажника три условия.

Во-первых, в конструкции автомобиля должны иметься штатные рейлинги или ригели.

Во-вторых, багажная система должна быть только заводского производства, с наличием сертификата качества ЕЭК ООН ( ЕАС ). В России данный сертификат приравнен к ГОСТам.

В-третьих, в инструкции к автомобилю должно присутствовать руководство по установке багажной системы.

«Это древняя новость, как я не знаю что. Никаких изменений нет вообще. Есть старые правила, есть технический регламент, которые запрещают установку нештатного багажника. Сейчас просто рейд по этому поводу. Если у вас штатный багажник, то никаких проблем не будет. Если самодельный, а умельцев у нас много, и он выступает спереди, сзади, и вообще неизвестно на чем крепится — не на штатные места, а как угодно владельцу, то тогда будут предъявлены претензии», — заключает Моржаретто.

Текущий ажиотаж по багажникам возник на пустом месте. В реальности под санкции могут попасть только владельцы самопальных конструкций, а это и раньше было очевидно. И это правильно — данные конструкции несут опасность участникам дорожного движения.

Нужно сделать однозначный вывод: те автомобильные багажники, которые продаются в магазинах, являются штатными.