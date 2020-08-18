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BMW X1 получит электрическую версию 

Car.ru 3 часа назад
BMW X1 получит электрическую версию
Фото: ‎Motor1.com
BMW X1 получит комплектацию с электрическим силовым агрегатом.
Представители компании BMW отправили на тестирование новое поколение автомобиля X1. Об этом сообщили фотошпионы, которые встретили замаскированное камуфляжной пленкой авто.
Специалисты, ознакомившись с материалами фотошпионов, пришли к выводу, что авто не получило традиционного ДВС, так как у него нет патрубков выхлопной системы. Это однозначно говорит о появлении в ассортименте немецкого производителя нового электрокара.
‎Motor1.com
Интересно, что в планах BMW как раз значится существенное наращивание продаж электрокаров. Только до конца 2021 года планируется реализовать около миллиона таких транспортных средств.
Пока что в ассортименте компании есть только один электрокар — X3. К кроссоверу уже в обозримом будущем прибавится 5 Series и X1.
О зафиксированном прототипе как об электрокаре пока что говорить рано, ведь отсутствие патрубков может быть дизайнерским приемом. Карты откроются лишь после официальной презентации транспортного средства.
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Бортжурнал , BMW , BMW X1
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