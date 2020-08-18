BMW X1 получит электрическую версию 

BMW X1 получит комплектацию с электрическим силовым агрегатом.

Представители компании BMW отправили на тестирование новое поколение автомобиля X1. Об этом сообщили фотошпионы, которые встретили замаскированное камуфляжной пленкой авто.

Специалисты, ознакомившись с материалами фотошпионов, пришли к выводу, что авто не получило традиционного ДВС, так как у него нет патрубков выхлопной системы. Это однозначно говорит о появлении в ассортименте немецкого производителя нового электрокара.

‎Motor1.com

Интересно, что в планах BMW как раз значится существенное наращивание продаж электрокаров. Только до конца 2021 года планируется реализовать около миллиона таких транспортных средств.

Пока что в ассортименте компании есть только один электрокар — X3. К кроссоверу уже в обозримом будущем прибавится 5 Series и X1.

О зафиксированном прототипе как об электрокаре пока что говорить рано, ведь отсутствие патрубков может быть дизайнерским приемом. Карты откроются лишь после официальной презентации транспортного средства.