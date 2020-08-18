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Раскрыта внешность внедорожника Aurus Komendant 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Раскрыта внешность внедорожника Aurus Komendant
Фото: © Федеральный институт промышленной собственности
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились изображения серийной версии Aurus Komendant. Внешность внедорожника запатентовал ФГУП НАМИ, занимающийся разработкой и сборкой автомобилей премиальной российской марки.
Судя по патенту, «товарный» Komendant экстерьером и пропорциями аналогичен предсерийным прототипам, ранее попадавшим в объектив фотошпионов во время дорожных тестов в Астрахани и Швеции.
Дизайн люксового внедорожника выполнен в фирменном стиле Aurus, общем для всех моделей марки: массивную переднюю часть венчает вертикально ориентированная решетка радиатора с тонкими ламелями и воздухозаборники в толстых хромированных рамках. Корма ожидаемо получила собственное оформление с иным бампером, квадратными патрубками выхлопной системы и спойлером над пятой дверью.
© Федеральный институт промышленной собственности
Aurus Komendant с внутренним индексом ЕМП-4124 построят в рамках проекта «Единая модульная платформа». В его основу ляжет та же база, что и у седана Senat S600 и лимузина Senat L700. Все автомобили марки приводятся в движение безальтернативной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового мотора V8 мощностью 598 лошадиных сил (880 Нм), работающего в тандеме с девятиступенчатым «автоматом» российской фирмы KATE, 40-сильным электромотором и системой полного привода.
© Федеральный институт промышленной собственности
Шасси у седана и внедорожника также общее, как и силовая структура кузова — она унифицирована с S600 до средней стойки. Дорожный просвет Komendant составит 200 миллиметров.
Премьера Aurus Komendant должна была состояться в нынешнем августе на Московском автосалоне, однако его пришлось отменить из-за пандемии Коронавируса. В декабре прошлого года министр промышленности Денис Мантуров сказал, что внедорожник выйдет на рынок не раньше 2022 года. Машины будут выпускать на заводе Ford Sollers в «Алабуге».
Источник: Федеральный институт промышленной собственности
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Бортжурнал , Денис Мантуров , Sollers , Ford
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