Какой лазейкой пользуются особо ушлые обочечники 

Обочечники часто портят жизнь автомобилистам, ведь они одни из первых, кто нарушает ПДД, не пропускает «помеху справа» и замедляют движение. Эксперты решили рассказать, какую лазейку нашли такие нерадивые водители и успешно применяют практически всегда.

Дачников-торопыг и ушлых водителей уже, по словам экспертов, не удовлетворяет просто езда по дороге. Они прибегают к лазейкам, которые в итоге позволяют им избежать наказания за нарушения. Сотрудники ГИБДД уже научились пресекать тех, кто предпочитает езду по обочинам, их наказывают штрафами и другими мерами, а "охоту" на обочечников ведут в самых частых для нарушений местах.

Обычно езда обходится ушлым автомобилистам штрафом в 1,5 тысячи рублей, очевидно, что он не удерживает их от соблазна. Самые же находчивые прибегают к тому, что даже выезжают на обочину встречной полосы, что, казалось бы, должно обернуться для автохама лишением прав.

Car.ru

Однако на деле все не так просто. Обычно нарушители пользуются разрывами в разметке. Водитель как бы просто идет на обгон, а затем выезжает на обочину, а затем возвращается в свою полосу, обогнав в итоге до десяти автомобилей. Так как пересечения сплошной линии не было — лишение прав таким автомобилистам не грозит.