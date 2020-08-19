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Какой лазейкой пользуются особо ушлые обочечники 

Car.ru 10 часов назад
Какой лазейкой пользуются особо ушлые обочечники
Фото: Car.ru
Обочечники часто портят жизнь автомобилистам, ведь они одни из первых, кто нарушает ПДД, не пропускает «помеху справа» и замедляют движение. Эксперты решили рассказать, какую лазейку нашли такие нерадивые водители и успешно применяют практически всегда.
Дачников-торопыг и ушлых водителей уже, по словам экспертов, не удовлетворяет просто езда по дороге. Они прибегают к лазейкам, которые в итоге позволяют им избежать наказания за нарушения. Сотрудники ГИБДД уже научились пресекать тех, кто предпочитает езду по обочинам, их наказывают штрафами и другими мерами, а "охоту" на обочечников ведут в самых частых для нарушений местах.
Обычно езда обходится ушлым автомобилистам штрафом в 1,5 тысячи рублей, очевидно, что он не удерживает их от соблазна. Самые же находчивые прибегают к тому, что даже выезжают на обочину встречной полосы, что, казалось бы, должно обернуться для автохама лишением прав.
Car.ru
Однако на деле все не так просто. Обычно нарушители пользуются разрывами в разметке. Водитель как бы просто идет на обгон, а затем выезжает на обочину, а затем возвращается в свою полосу, обогнав в итоге до десяти автомобилей. Так как пересечения сплошной линии не было — лишение прав таким автомобилистам не грозит.
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Бортжурнал , ГИБДД
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