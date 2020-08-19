Как завести автомобиль после долгого простоя 

Сегодня на вторичном автомобильном рынке можно найти много предложений. В последнее время среди жителей возникает тенденция — покупать авто, которые долго стояли в гараже и не эксплуатировались.

Любое транспортное средство имеет свойство изнашиваться. Многие полагают, что если автомобиль стоял в гараже несколько лет, значит он практически в идеальном состоянии, но это большое заблуждение. Силовая установка после долгого простоя может прийти в неисправность, поэтому рассмотрим, как правильно заводить машину, если она долгое время не использовалась.

В России люди не любят расставаться со старыми вещами — даже с теми, к которым не притрагивались десятилетиями. Сюда же относятся и автомобили, которые достались по наследству и стояли нетронутыми несколько лет. Бывают и другие ситуации, когда машина долгое время стоит без дела. Продать вовремя не смогли, а теперь требуется куда-то деть.

Если помещение, в котором находилось ТС, не дырявое, с крыши не капала вода, то кузов, возможно, хорошо сохранится. Но профессиональное хранение — это немного другое. Если его не обеспечить, то первый пуск авто может пройти проблемно.

Как правило, уже через пару лет простоя аккумулятор не только разряжается, но и выходит из строя совсем. Поэтому нужно купить новую АКБ. После этого следует осмотреть мотор, трансмиссию, а самое главное — бензобак, он не должен течь. Если есть лужи и подтеки, значит нужно заменять уплотнители и патрубки, которые за долгий простой высыхают и трескаются. После этого нужно достать щуп и проверить наличие моторного масла — заводить двигатель без него не рекомендуется. Антифриз тоже необходимо проверить. После простоя нужно осмотреть все шланги и помпу на течи. Подтеки будет видно хорошо, потому что антифриз имеет яркий цвет.

Не все знают, что уже через 6 месяцев простоя бензин теряет свои свойства и меняет структуру, превращаясь в вязкую жидкость. Поэтому канистра с топливом — первое, что нужно приготовить. Если в баке осталось мало горючего — это лучший исход, можно без проблем доливать к нему новое. Но если бак стоит полный, владельца ожидает долгий процесс слива. Чтобы решить эту проблему, можно приобрести специальную помпу, которая стоит гроши, другой вариант — бензонасос.

Бензин залили, бачки с жидкостями проверены, теперь можно заводить — так полагают многие. Однако, еще рано начинать эксперимент. Нужно разобрать корпус воздушного фильтра и сильно удивиться — вместо фильтрующего элемента образовалась заслонка. Происходит это из-за того, что пыль со временем превращается практически в камень. В результате фильтр не сможет пропускать воздух. Выхода два — оставить корпус открытым или закрыть сопло марлей. Конечно, лучший способ — замена фильтра, но не все владельцы могут себе это позволить.

При запуске двигателя нужно понимать, что машина стояла очень долго, поэтому мгновенной реакции ждать не стоит. Лучше запастись пузырьком «быстрого старта» и распылить содержимое в шланг, который идет от воздушного фильтра. 100% эффекта не будет, но есть шанс, что мотор сможет хотя бы завестись. Если это случилось, нужно дать двигателю немного поработать, а в это время контролировать возникновение неполадок. Если чудо не произошло, необходимо разбираться по простому пути — воздух, искра, топливо. Если отсутствует что-то одно, мотор не будет работать.

Итог. Завести машину после долгого простоя не так-то просто. Для этого нужно осмотреть все пространство под капотом, заменить аккумулятор и долить технические жидкости. Только после этого есть шанс, что двигатель сможет приступить к работе.