Плюсы и минусы перевода машины на газ 

Установка газобаллонного оборудования представляет собой довольно серьезное вмешательство в конструкцию автомобиля. Но многие автовладельцы решаются переделать машину таким образом, не боясь утратить гарантию. Каждый километр пробега, пройденный на газе, обойдется примерно втрое дешевле, чем при использовании бензина.

Установка ГБО: большая выгода или пустая трата денег? Газ представляет собой наиболее оптимальную альтернативу бензиновым или дизельным моторам. Наибольшее распространение получил пропан-бутан. Метановые моторы не слишком распространены, по той причине, что для них практически отсутствует инфраструктура. Но заправок для пополнения баллонов сжиженным газом достаточно, так что можно без опасения пускаться в путешествие.

Главной причиной перехода на газовое оборудование становится его выгодность в финансовом плане. Ранее от доступной степени экономии захватывало дух: комплект оборудования для перехода на газ, для простейшей версии карбюраторного мотора, стоил не так и дорого, а стоимость самого пропан-бутана была в два раза ниже стоимости бензина.

В настоящее время ситуация кардинально изменилась. Для адаптации системы для работы мотора на газовом топливе, следует проделать немалую работу, для которой требуется наличие совершенно другого уровня используемых запасных частей и квалификации рабочего персонала. Одновременно с обновленными требованиями к безопасности газовых баллонов была повышена и стоимость.

Положительные и отрицательные стороны. В первую очередь большую часть газовых заправок не всегда можно отличить с первого взгляда, так как на них практически отсутствует какое-либо освещение или иллюминация. Можно находиться буквально в 20 метрах от заправки, и даже не догадаться, что это она.

Вторым моментом является то, газовые заправки могут на порядок чаще бензиновых быть закрытыми по причине отсутствия поставок топлива, не работать в ночное время, либо же просто исчезать без следа.

Внешний вид заправочных колонок также непрезентабелен, поэтому совершенно не удивительно, что оплатить заправленное топливо при помощи банковской карты не получится. Для большей части водителей это будет представлять ощутимое неудобство. Отсутствие чеков — также распространенная проблема, поэтому, при осуществлении поездки в служебных целях, этот вопрос необходимо выяснить заранее. Заправщики есть практически на всех точках. Но это совершенно не акт доброй воли, с целью позаботиться о клиенте, а просто банальное соблюдение техники безопасности, так как газ опаснее, чем бензин.

Заправка и подсчет расхода топлива. При прохождении первых километров, отдельно стоит отметить, что бортовой компьютер может продолжить подсчитывать потребляемое топливо в литрах на километр. Особой радости это не приносит, так как настроенный на бензин специальный датчик будет показывать неправдивые сведения. Примерный размер снижения показателей составляет от 20 до 25%.

Указатель уровня оставшегося газа, имеющегося в салоне, точной настройки не проходил. Первые 120-150 км от момента заправки он будет отображать предельный уровень, после чего на протяжении 20 километров будет отмечено падение почти до минимума, где он и будет держаться все оставшееся время. Для предотвращения возникновения подобной ситуации, производить обновление одометра следует только при нахождении на АЗС.

Отрицательные стороны перехода на газ. Первая из них связана с наличием гарантия у автомобиля. Даже если предъявить все требуемые документы на установку, что само по себе является большой удачей, то, вероятнее всего, от дилера будет получен отказ в бесплатном ремонте. Если в машине появляется вторая топливная система, это является достаточно серьезным вмешательством. Поэтому будет не удивительно, если при обращении в официальный сервис ответом будет предложение исправить имеющиеся неисправности за собственный счет. Обращение в суд может стать причиной судебного разбирательства, что не является быстрым делом. Поэтому хозяева новых автомобилей выпадают из числа потенциальных пользователей газовых заправок.

Исключение могут составлять автомобили, которые оборудованы ГБО на заводе или уполномоченной производителем компании.

Вторым негативным фактором может стать размер баллона, который невозможно разместить в машине без нанесения ущерба для ее практичности. Для его размещения придется или переложить в другое место запасное колесо, или пожертвовать вместимостью багажника. Последним моментом, который следует принимать во внимание, становится слабая распространенность и доступность заправок.

Итог. Каждая газовая заправка представляет собой подобие лотереи, так как точно определить полноту баллона невозможно. Дело в том, что осуществление завершения подачи газа выполняется по сигналу датчика давления, который на разных АЗС может быть настроен по-разному. Это приведет к различному количеству заправленного топлива. Собрав воедино все положительные и отрицательные стороны, вам будет проще принять решение о переходе или не переходе на газ.