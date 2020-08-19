Неочевидные нарушения ПДД, которые будут стоить вам прав

Оказаться на "скамейке запасных" проще, чем может показаться. Для того чтобы остаться без водительского удостоверения необязательно сесть за руль подшофе или выехать на полосу встречного движения. Достаточно вжиться в образ дорожного "учителя" или повредить объект городской инфраструктуры.

Согласно статистике, самой частой причиной отъема прав в 2019 году стало управление автомобилем в состоянии опьянения — на этом тяжелейшем правонарушении попалось 188 тысяч человек, не считая 129 тысяч водителей, которые отказались от медицинского освидетельствования. До введения непосредственно штрафной санкции распространенным основанием для лишения водительского удостоверения был выезд на полосу встречного движения. Впрочем, вовсе необязательно совершить подобные деяния, чтобы превратиться в пешехода, ведь существуют куда менее очевидные правонарушения.

Лишение за "обучение"

Начнем мы с очень интересного прецедента. В июне 2020 года Лефортовский районный суд признал законным постановление мирового судьи, лишившего прав водителя за необычное "бесконтактное" ДТП, имевшее место в ноябре 2019 года. Столичный водитель Kia решил "наказать" соседа по транспортному потоку на Jeep и, как это принято делать у дорожных "учителей", резко затормозил перед ним. Девушка, сидевшая за рулем внедорожника, попыталась избежать столкновения — резко перестроилась в крайнюю левую полосу и столкнулась с Hyundai . Водитель Kia, физически не участвовавшей в аварии, остановился, но просьбу остаться на месте инцидента до приезда сотрудников ГИБДД проигнорировал. В группе разбора изучили видеозапись, сделанную на видеорегистратор "Джипа" и сделали вывод — действия гражданина на "корейце" состоят в прямой причинно-следственной связи со случившимся. В итоге "учителя" лишили прав на год и два месяца, несмотря на то, что его машина не имеет повреждений.

Согласно правовой позиции (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 25 июня 2019 года № 20 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 КоАП РФ"), к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 КоАП могут привлечь водителя, чье нарушение ПДД стало причиной ДТП с участием других транспортных средств. В данной ситуации неважно, вступило ли его транспортное средство в механическое взаимодействие с другими транспортными средствами, физическими лицами или материальными объектами, при условии, что водитель был осведомлен о факте дорожно-транспортного происшествия, но умышленно оставил место ДТП.

В качестве наставления напомним формулировку части 2 статьи 12.27 КоАП: "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток".

Лишение за порчу дорожной и городской инфраструктуры

Полагаем, каждый адекватный водитель знает или по крайней мере осознает последствия, наступающие при оставлении места ДТП вне зависимости от того, насколько серьезным или "пустяковым" оно является. Поэтому практика задеть чужой автомобиль и тихонько уехать является весьма пагубной и чреватой последствиями, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП, приведенной выше.

Авторамблер

С касанием других транспортных средств все ясно, чего не скажешь о ситуациях, когда водители повреждают объекты дорожной и городской инфраструктуры — нокаутируют парковочные столбики, оставляют шрамы на разделительных бордюрах и нечаянно "выкорчевывают" дорожные знаки. Обычно водители не рассматривают подобные случаи всерьез и лишь сокрушаются из-за поцарапанных бамперов и помятого "железа". Юристы же отмечают, что подобные инциденты проходят как ДТП и напоминают — местом инцидента может выступать не только дорога, но также прилегающая территория. Теоретически, скрывшегося с места подобной аварии водителя могут наказать, хотя притертую ограду газона редко кто-то замечает…

Авторамблер

Лишение за езду задним ходом

Некоторые водители, сдающие назад под "кирпич", пребывают в удивительной твердокаменной и железобетонной уверенности, что ничего плохого не совершают. Как ни странно, но это совершенно не так! А вот, как обстоят дела с точки зрения сурового законодательства. Согласно части 3 статьи 12.16 КоАП РФ, "Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев". И совершенно неважно, как вы двигаетесь — передом или задом.

Отметим, что езда задним ходом — достаточно опасное действие, требующее навыка и внимательности. Согласно пункту 8.12 ПДД, "Движение транспортного средства задним ходом разрешается при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. При необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц". Движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где разворот, согласно пункту 8.11 Правил, является табу. А, именно, на перекрестках, пешеходных переходах, в тоннелях, на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, на железнодорожных переездах, в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров, в местах остановок маршрутных транспортных средств и, конечно, на автомагистралях, где риск аварий с особо тяжелыми последствиями в случае ошибки водителя особенно высок. Штрафная санкция в данных ситуациях — 500 рублей (согласно статье 12.14 КоАП), за исключением маневра на шоссе, который наказывается суммой в 2500 рублей (согласно статье 12.11 КоАП). Особо следует напомнить, что сдавать назад на дороге с односторонним движением не запрещается, но лишь до пешеходного перекрестка или одного из приведенных выше объектов инфраструктуры.

Лишение за номерной знак под стеклом

Тропические дожди, затапливавшие столицу этим летом, принесли множество проблем автовладельцам. И, если гидроудары двигателей, а также затопление салонов с порчей электрооборудования и отделки влекли за собой серьезные финансовые издержки, то номерные знаки, оторванные при преодолении бродов, могли сделать водителя… пешеходом. Как это возможно? Очень просто. В ситуациях, когда номер все-таки вырывают из лап бушующей водной стихии, его не всегда удается повесить на место — рамка может быть испорчена. Иногда водители кладут государственный регистрационный знак под лобовое стекло "по старинке", не зная или просто забывая о всей серьезности последствий за подобное, казалось бы, невинное действие.

Как гласит часть 2 статьи 12.2 КоАП, "Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев". Аналогичное наказание светит, если номер остался во владениях Нептуна, его банально украли или, скажем, вы приобрели новый автомобиль в автосалоне, но не удосужились поставить на учет в течение десяти отведенных для этого дней и ездите без номеров.

Лишение за обгон тихохода

Что делать, когда вы движетесь по двухполосной загородной дороге, конца и края сплошной разделительной полосы не видать, а перед вами тащится транспортное средство со скоростью вдвое ниже максимально разрешенной? Расслабиться и не пытаться выезжать на встречную полосу! Многие водители наслышаны о некоем "тихоходе", которого якобы можно обгонять. Они наивно полагают, что таковым является любое медленный объект, однако это абсолютно не так. Тихоходом может считаться транспортное средство с соответствующим знаком — оранжевым треугольником с широкой желтой окантовкой. Дорожный знак 3.20 "Обгон запрещен" имеет исключения как раз для него, а также для гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесные мотоциклы без бокового прицепа. Важный момент — с 12 июля 2017 года в ПДД появился новый пункт 9.11, "на любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева". Таким образом, совершать обгон в нарушение сплошной линии разметки нельзя.

Авторамблер

Во всех других случаях — читай, при обгоне медленно движущегося транспортного средства без знака тихохода — вам грозит наказание по всей строгости части 4 статьи 12.15 КоАП: "Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев".

Лишение за парковку в состоянии опьянения

Алкоголь и автомобиль — понятия несовместимые, даже если сидящий за рулем гражданин подшофе проехал всего десяток сантиметров. Но факт пребывания за рулем будучи пьяным не является основанием для лишения водительского удостоверения. Должен иметь место факт управления автомобилем, а не просто нахождение внутри. Ситуация меняется, как только машина трогается с места и не важное, какое расстояние она проехала. Пусть даже водителю пришлось перепарковаться и сдать назад на пару метров — это уже риск лишения водительского удостоверения. Иногда граждане смотрят на подобные действия сквозь пальцы, мол, кому придет в голову ночью во дворе проверять паркующегося автовладельца. Но в жизни всякое случается, поэтому спросите себя — стоит ли рисковать водительским удостоверением в столь нелепой ситуации и, как говорится, на ровном месте. Ведь, согласно статье 12.8 КоАП, "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, — влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет".

В этой связи следует напомнить положения пункта 2.7 ПДД, запрещающего управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения, а также передавать управление транспортным средством лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или утомленном состоянии.