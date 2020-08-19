VW показал изображения нового электрокроссовера ID.4

Компания Volkswagen продолжает подогревать интерес к новому поколению электрокроссоверов ID.4. По словам представителей марки, дебют модели состоится в течение нескольких недель. А пока в Сети опубликовали официальные графические тизеры будущей новинки.

Первые изображения дают представление о деталях внешности электрокроссовера. Передняя часть новинки вобрала в себя некоторые элементы экстерьера от модели ID.3. Новый вседорожник такую же «закрытую» радиаторную решетку и аналогичную головную оптику.

Volkswagen

Из отличительных особенностей дизайна ID.4, по сравнению с младшей версией, можно отметить более угловатый передний бампер с массивными воздухозаборниками. Известно, что электрокроссовер будет построен на платформе MEB, которая позволяет создавать электромобили с задним или полным приводом.

Volkswagen

Кроссовер ID.4, по слухам, получит два электромотора суммарной отдачей около 300 лошадиных сил. Благодаря улучшенной аэродинамике и сниженному коэффициенту лобового сопротивления на одной зарядке модель сможет проезжать до 500 километров.