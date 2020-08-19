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Volkswagen показал изображения нового электрокроссовера ID.4 

Motor.ru 1 час назад
VW показал изображения нового электрокроссовера ID.4
Фото: Volkswagen
Компания Volkswagen продолжает подогревать интерес к новому поколению электрокроссоверов ID.4. По словам представителей марки, дебют модели состоится в течение нескольких недель. А пока в Сети опубликовали официальные графические тизеры будущей новинки.
Первые изображения дают представление о деталях внешности электрокроссовера. Передняя часть новинки вобрала в себя некоторые элементы экстерьера от модели ID.3. Новый вседорожник такую же «закрытую» радиаторную решетку и аналогичную головную оптику.
Volkswagen
Из отличительных особенностей дизайна ID.4, по сравнению с младшей версией, можно отметить более угловатый передний бампер с массивными воздухозаборниками. Известно, что электрокроссовер будет построен на платформе MEB, которая позволяет создавать электромобили с задним или полным приводом.
Volkswagen
Кроссовер ID.4, по слухам, получит два электромотора суммарной отдачей около 300 лошадиных сил. Благодаря улучшенной аэродинамике и сниженному коэффициенту лобового сопротивления на одной зарядке модель сможет проезжать до 500 километров.
Несмотря на то, что Volkswagen до последнего старается держать в секрете подробности будущего электрокроссовера, в середине июня сертификационное ведомство Китая представило фотографии, на которыхID.4 предстал без камуфляжа. Опубликованные снимки позволяют рассмотреть экстерьер электромобиля во всех подробностях.
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Бортжурнал , Volkswagen
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