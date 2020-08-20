В России вновь начали воровать фары

В России с автомобилей снова стали красть элементы оптики.

Представители Министерства внутренних дел РФ заявили, что воры чаще всего обращают внимание на автомобили, выпускаемые концерном VAG. В настоящее время увеличилось число краж элементов оптики с Volkswagen Touareg . Ксеноновая фара на этом авто оценивается в 25 тысяч рублей.

Проявляют внимание злоумышленники и к автомобилям марки Porsche Cayenne . В этом случае владельцам транспортного средства придется заплатить не менее 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях и 100 тысяч рублей, чтобы восстановить утраченный элемент.

Проблема в том, что в первых поколениях этих автомобилей фары можно было достать, используя для этого обычную отвертку. Поэтому владельцам таких авто приходится модернизировать элемент крепления сразу после того, как транспортное средство куплено на вторичном рынке.