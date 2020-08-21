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Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
Фото: Motor.ru
Компания Volvo объявила цены на новую версию подзаряжаемого гибрида XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4. От модификации T5 новинка отличается менее мощной гибридной установкой и более доступным ценником: T4 обойдётся европейцам в 47 670 евро против 48 740 за вариант T5.
Главное отличие новой версии — дефорсированная со 180 до 129 лошадиных сил «турботройка» объёмом 1,5 литра. Таким образом, общая мощность гибридной установки, в которую также входит 82-сильный электромотор (его отдача не изменилась), составляет 211 сил и 405 Нм крутящего момента. Для сравнения, установка на XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 выдаёт 262 силы и 425 Нм момента.
В результате время разгона от 0 до 100 километров в час увеличилось с 7,3 до 8,5 секунды, а максимальная скорость, как и на прочих моделях Volvo, ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.
Что касается запаса хода, то он остался прежним, так как и T4, и T5 комплектуются батареей ёмкостью 10,7 киловатт-часа: на одном электричестве кроссоверы проезжают 51 километр по циклу WLTP.
В начале года Volvo вывела на европейский рынок полностью электрический XC40 Recharge, который оказался дороже флагманской модели XC90: за электромобиль шведы просят минимум 699 тысяч шведских крон (более 5,9 миллиона рублей по нынешнему курсу).
На российском рынке Volvo XC40 стоит от 2 380 000 рублей и доступен со 150 либо 190-сильным сильным дизельным мотором, а также с бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил.
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Бортжурнал , Volvo , Volvo XC40
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