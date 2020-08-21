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Появились шпионские снимки обновленного кросса Acura MDX 

Car.ru 3 часа назад
Появились шпионские снимки обновленного кросса Acura MDX
Фото: Car.ru
В социальных сетях появились шпионские фотографии обновленной модели Acura MDX.
Кроссовер запечатлен на снимках в защитном камуфляже. Но рассматривая фото можно сказать, что у машины изменилась решетка радиатора, установлен новый задний бампер, линии кузова стали более плавными, а дорожный просвет несколько увеличился.
Под капотом будет установлен 2,0-литровый мотор мощностью 276 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать девятиступенчатая автоматизированная коробка передач.
Также покупателям будет предложена версия, оснащенная 3,0-литровым турбодвигателем. Во всех комплектациях будет доступен передний привод. Подключить полный привод можно только за дополнительную плату. В дальнейшем производители планируют представить также гибридную силовую установку.
Определиться с датой презентации разработчики смогут после завершения тестовых испытаний. Все подробности будут названы только во время презентации, сразу после которой начнется серийное производство.
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Бортжурнал , Acura , Acura MDX
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