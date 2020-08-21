Появились шпионские снимки обновленного кросса Acura MDX 

В социальных сетях появились шпионские фотографии обновленной модели Acura MDX.

Кроссовер запечатлен на снимках в защитном камуфляже. Но рассматривая фото можно сказать, что у машины изменилась решетка радиатора, установлен новый задний бампер, линии кузова стали более плавными, а дорожный просвет несколько увеличился.

Под капотом будет установлен 2,0-литровый мотор мощностью 276 лошадиных сил. Вместе с ним будет работать девятиступенчатая автоматизированная коробка передач.

Также покупателям будет предложена версия, оснащенная 3,0-литровым турбодвигателем. Во всех комплектациях будет доступен передний привод. Подключить полный привод можно только за дополнительную плату. В дальнейшем производители планируют представить также гибридную силовую установку.

Определиться с датой презентации разработчики смогут после завершения тестовых испытаний. Все подробности будут названы только во время презентации, сразу после которой начнется серийное производство.