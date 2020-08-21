Бесключевой доступ: оно того стоит?

Автомобилестроение развивается каждый год. Производители внедряют новые технологии и опции, которые могут быть полезными для водителя и облегчают вождение. Некоторые системы предназначены для повышения безопасности транспортного средства.

Крупнейшие автомобильные компании сегодня рекламируют новые опции и заявляют, что они могут работать на 100%, но о подводных камнях не рискует рассказывать никто. К этому же относится и система бесключевого доступа. Чтобы установить эффективность ее работы, возьмем в пример автомобиль Skoda SuperB

Начнем с самого простого — автомобиль заблокирован, а владелец вместе с ключом стоит возле нее. Если подойдет посторонний человек и приложит палец к ручке, замок моментально щелкнет, зеркала поприветствует его и дверь тут же откроется. Первый тест не пройден — если владелец находится возле автомобиля, но на что-то отвлечен, посторонний человек может пробраться в машину.

Car.ru

Однако, если продолжить эксперимент, сесть в авто и попробовать завести двигатель, ничего не выйдет. На приборной панели сразу появится окошко, в котором будет написано, что ключ не распознан. Двигатель при этом не будет подавать никаких признаков жизни. Делаем вывод — пробраться в машину теоретически можно, а вот уехать на ней за рулем нельзя. Но не забываем, что многие проникают в машину не для того, чтобы угнать ее, а чтобы поживиться чужим имуществом, которое находится в салоне.

Представим еще одну ситуацию — водитель завел машину в штатном режиме, потом вышел из нее вместе с ключом и занялся своими делами. Что может произойти в данном случае? Можно ли полагать, что отсутствие ключа может стать препятствием для угона? Действительно, на приборной панели в это время загорается индикатор, что ключ не находится в авто. Однако злоумышленник может сесть в нее и спокойно поехать вперед. Она плавно трогается с места, не переводит работу в аварийный режим. Можно выжимать педаль газа в пол и разгоняться до большой скорости.

Во время тестирования автомобиль отъехал от ключа более, чем на 5 км — и ничего не произошло. Лампочки так и продолжали гореть, а новых не прибавилось. Кроме того, в системе не предусмотрена возможность вмешательства владельца, если у него в руках есть ключ. Он не может даже отпирать и запирать двери, не говоря уже об остановке двигателя дистанционно. Простыми словами — если у вас угонят автомобиль, наличие ключа в руках никак не спасет эту ситуацию — машина будет продолжать движение до тех пор, пока не кончится топливо или водитель нажмет на кнопку «Start/Stop». Многие могут предположить, что такая ситуация относится конкретно к этому автомобилю. Однако практика показывает, что даже на той же Volvo S60 система ведет себя аналогичным образом, кроме начального этапа испытания — чтобы открыть дверь, нужно держать в руках ключ.

Итог. Внедрение новых технологий при производстве автомобилей облегчает управление автомобилем и повышает безопасность. Бесключевой доступ к автомобилю, безусловно, очень удобен, но у него есть и отрицательные стороны. Чтобы угнать такие автомобили специалисты используют более совершенные способы, чем применялись в тестировании. Но практика показала, что угнать машину можно практически голыми руками без дополнительных приспособлений.