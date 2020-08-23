ОСАГО: единой ставки больше нет. Не подорожает ли полис?

С 24 августа базовая ставка тарифа по ОСАГО перестанет быть единой для всех водителей — Банк России расширит тарифный коридор на 10% в сторону повышения и понижения. Страховщики станут рассчитывать стоимость полиса, исходя из индивидуальных особенностей каждого автовладельца, его риск-профиля.

Грозят ли автолюбителям новые поборы или же, напротив, эти нововведения пойдут во благо? Ситуацию комментирует автоэксперт Игорь Моржаретто

Игорь Моржаретто, автоэксперт:«Я считаю, что это, без сомнения, благо, и большинство автомобилистов считает так же. Опросы показывают, что автомобилисты хотели бы в целом, чтобы стоимость полисов ОСАГО была привязана больше к человеку с его плюсами в первую очередь, чем к железному автомобилю или какому-нибудь региональному коэффициенту, то есть некоему обезличенному показателю. Поэтому все ждут с довольно большим нетерпением, опросы это показывали, что — хотим. Другое дело, как это будет в жизни, пока еще не очень хорошо представляют не только автомобилисты, но и страховые компании, потому что то, что нам говорят, пока это очень общие фразы. Говорят, что будет коэффициент привязан к личности через, например, количество нарушений, опасных пунктов ПДД, но, с другой стороны, речь идет только о тех нарушениях, которые фиксируются помощью сотрудников полиции. Но сотрудников полиции сейчас на дорогах достаточно мало, поэтому, к сожалению, с этой точки зрения, как мне кажется, пока пункт работать не будет».

При определении цены полиса ОСАГО будут учитываться как личностные характеристики водителей, в том числе нарушения ПДД или правил эксплуатации авто, так и модель транспортного средства. Большинство автолюбителей заплатят за ОСАГО меньше или как обычно, говорит исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев

— По примерным оценкам Российского союза автостраховщиков, 15-20% автовладельцев относятся к так называемой проблемной, более рисковой группе клиентов, и, наверное, тарифы, средняя премия для них увеличится, а 80-85% автовладельцев, скорее всего, получат либо тот же тариф, либо даже снижение. У нас при первом этапе либерализации были примерно такие цифры.

— А если говорить о рисковых факторах, что будет считаться основанием для повышения тарифа?

— Это будут определять страховые компании, у них есть статистика, в том числе по каско, которую они уже накопили. В принципе, они более расширенную статистику и по ОСАГО собирали, но я думаю, что примерно такая же будет, как в настоящий момент по каско. То есть будет, например, тип транспортного средства, легковой автомобиль, минивэн, джип, спортивный автомобиль, есть различные градации. Со спортивным автомобилем понятно, он более рисковый, и человек, который ездит на спортивном автомобиле, чаще попадает в ДТП, чем владелец минивэна, у которого, скорее всего, там дети едут. Цвет автомобиля, характеристики, связанные с самим человеком, то есть семейное положение, количество детей, может быть, количество автомобилей, которое у него есть. Понятно, что не индивидуальный предприниматель, а просто физическое лицо, если в семье два автомобиля, то это тоже может сыграть определенную роль. Поэтому факторы будут разные. Страховые компании будут их определять на основании своей статистики».

В то же время ЦБ определил строгий перечень критериев, которые страховщики использовать не могут, — это явно дискриминирующие факторы, например национальная, расовая и языковая принадлежность.