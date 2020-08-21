Не ждали? У мирового автопрома новый лидер

Бывшая советская республика Казахстан неожиданно выбилась в лидеры мирового автопрома по темпам роста продаж. По крайней мере, об этом заявляет Ассоциация казахстанского автобизнеса, которая ссылается на данные Ассоциации Национальных продаж автомобилей (NCSA). Оказалось, что в мае, когда по всему миру бушевала пандемия коронавируса, во многих странах рухнули продажи новых автомобилей, но не в Казахстане.

NCSA анализирует состояние автомобильного рынка в 96 странах и собирает статистику не только по продажам, но и по объемам производства. По информации ассоциации, в мае мировой авторынок сократился почти на треть (-31 процент), до 5,2 миллиона единиц. Рынок новых автомобилей США просел на 29 процентов, в России — на 54 процента, в Великобритании — на 87 процентов, а во Франции и Германии — на 47 и 49 процентов соответственно.

В Казахстане в свою очередь продажи новых автомобилей в мае выросли на 19 процентов. В Ассоциации казахстанского автобизнеса отмечают, что «роста продаж удалось добиться благодаря согласованным действиям властей и автопроизводителей», и этот результат «позволил стране возглавить рейтинг самых стабильных рынков мира».

Российский авторынок оправился от кризиса только в июле 2020 года, когда был зафиксирован рост продаж на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с апреля по июнь рынок ежемесячно уходил в минус, а в апреле и вовсе было зафиксировано рекордное падение розничных продаж автомобилей за всю историю статистических данных — на 72,4 процента.