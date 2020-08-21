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Один из самых быстрых Mercedes-Benz выставили на продажу 

Motor.ru 1 час назад
Один из самых быстрых Mercedes-Benz выставлен на продажу
Фото: Motor
Британский дилер Hexagon Classics выставил на продажу самый быстрый седан в мире, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Речь идет Brabus E V12, инфернальной модификации Mercedes-Benz E-Class (W212), выпущенной в количестве десяти экземпляров. Сейчас за автомобиль просят 149 500 фунтов стерлингов, что на две трети ниже первоначальной цены.
Взяв за основу седан Mercedes-Benz четвертого поколения, специалисты Brabus превратили его в один из самых мощных и скоростных автомобилей на планете. Под капотом четырехдверки разместили 6,3-литровый V12 с двумя турбокомпрессорами, который в пике выдавал 800 лошадиных сил и 1420 Нм крутящего момента (на машинах он был принудительно ограничен электроникой на отметке 1100 Нм). Тяга на заднюю ось передавалась через усиленную пятиступенчатую автоматическую трансмиссию и дифференциал повышенного трения.
Один из прототипов Brabus E V12, построенный на базе седана W211, на кольце Нардо показал рекордную скорость 365,7 километра в час. А для товарной версии паспортную «максималку» заявили на уровне 370 километров в час.
При этом E V12 достигал первой «сотни» уже через 3,7 секунды, а 200 километров в час — через 9,9 секунды. Упражнение 0–300 километров в час седан проделывал за 23,9 секунды.
На E-Class устанавливался аэродинамический обвес из углепластика, увеличивавший ширину автомобиля на 36 миллиметров, а также 19-дюймовые колеса Monoblock Q. Задние прикрывали аэродинамические накладки.
Брабус построил всего десять экземпляров E V12, и каждый стоил почти полмиллиона евро (около 44 миллионов рублей). Выставленный на продажу автомобиль проехал всего 6599 километров, а стоит на две трети дешевле — 149 500 фунтов стерлингов или 14,6 миллиона рублей.
При всём при этом Brabus E V12 по-прежнему остается одним из самых скоростных в линейке немецкого ателье. Но по мощности его превосходит даже лимитированный внедорожник Brabus G-Class V12 900 — в нём 900 лошадиных сил и 1200 Нм крутящего момента.
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Бортжурнал , Brabus , Mercedes-Benz
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