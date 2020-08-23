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В России хотят запретить бесплатный проезд по платным трассам 

Парламентская газета 3 часа назад
В РФ на дорогах введут новую оплату
Фото: ЮРИЙ ПАРШИНЦЕВ / ПГ
Бесплатное движение автотранспорта по платным дорогам и платным участкам дорог в России предлагают запретить. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.
Законопроект, разработанный кабмином, устанавливает запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд. При этом документ также запрещает владельцам платной автомобильной дороги либо платного участка оказывать предпочтение каким-либо пользователям. Возможность проезда по таким дорогам должны быть одинаковой для всех, отмечается в пояснительной записке.
Кроме того, соответствующим владельцам платной автомобильной дороги запретят отказывать каким-либо водителям в праве пользования магистралью. При разработке законопроекта учитывался имеющийся опыт администрирования платных автомобильных дорог, платных участков автомобильных дорог.
Разработчики документа приняли во внимание, в том числе, опыт администрирования взыскания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.
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Комментарии 5
Бортжурнал , Госдума
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